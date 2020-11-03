DEİK "5. İstanbul PPP Haftası" webinarı - Son Dakika

DEİK "5. İstanbul PPP Haftası" webinarı

03.11.2020 13:41
DEİK

Dünya Özel Sektör-Kamu İşbirliği Teşkilatı (WAPPP) Başkanı Ziad Alexandre Hayek, kamu özel sektör iş birliği projelerindeki sıkıntıların çözümünün özel sektör tarafında olmadığını belirterek, "Sıkıntıların çözümü politikacıların ve politik karar yapıcıların elinde.

Dünya Özel Sektör-Kamu İşbirliği Teşkilatı (WAPPP) Başkanı Ziad Alexandre Hayek, kamu özel sektör iş birliği projelerindeki sıkıntıların çözümünün özel sektör tarafında olmadığını belirterek, "Sıkıntıların çözümü politikacıların ve politik karar yapıcıların elinde. Maalesef, politik karar yapıcılar PPP projeleri ve onların nasıl işlediği hakkında fazla bir bilgiye sahip değil." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) PPP Komitesi ve İstanbul Kamu Özel İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi (İstanbul PPPCoE) iş birliğinde 5. İstanbul PPP Haftası etkinliği dijital olarak devam ediyor.

Etkinliğin sabah oturumunda konuşan Dünya Özel Sektör-Kamu İşbirliği Teşkilatı (WAPPP) Başkanı Ziad Alexandre Hayek, kamu özel sektör iş birliğinin geleceğinin herkesi ilgilendirdiğini ifade etti.

Hayek, ekonominin tekrardan toplanabilmesi, yarım kalan projelerin ve yatırımların tamamlanması için hükümetlerin fonlamasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, hükümetlerinde bu projeleri tamamlayabilmesi için PPP projelerine ihtiyaç duyacağını aktardı.

Kamu özel sektör iş birliği projelerindeki sıkıntıların çözümü özel sektör tarafında olmadığını vurgulayan Hayek, "Sıkıntıların çözümü politikacıların ve politik karar yapıcıların elinde. Maalesef, politik karar yapıcılar PPP projeleri ve onların nasıl işlediği hakkında fazla bir bilgiye sahip değil. Bundan dolayı gelecekte politikacıları PPP projeleri hakkında ve onların nasıl işlediği hakkında eğitilmeli." dedi.

Hayek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin PPP ile ilgili birimlerin personellerini eğittiğini ancak genellikle personellerde tecrübe eksikliği olduğunu belirterek, "Örneğin insanlar ehliyet sınavı için çalışıyor. Araba sürme hakkında her şeyi biliyor ve teste girip sürücünü belgesini alıyor ancak yıllarca araç sürmüyor, yola çıkmıyor, otobanda araç kullanmıyor. Sonuç olarak burada bir tecrübe eksikliği oluyor. Söz konusu durum PPP projelerinde de benzer." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların PPP projelerinde çalışırken kitaptan öğrendikleri teknik bilgiye göre hareket ettiğini ancak PPP'nin teknikten fazla bilgiyi gerektirdiğine işaret eden Hayek, şunları kaydetti:

"Kesinlikle teknik bilgi önemli ancak yoldayken, sezgilerini daha fazla kullanmak zorundasın. Özellikle PPP projelerinin finansmanı açısından bu durum önemli. İhalenin düzenlenmesi, projenin nasıl yürütülmesi gibi diğer şeyler ise aşağı yukarı kitaptan teknik bilgiyle halledilebilir. Çok sıklıkla PPP birimleri "proje burada, teklifin nedir?" şeklinde finansal yönleri özel sektöre bırakıyor ve teklifi göründüğü gibi kabul ediyorlar. Ancak söz konusu birimler projelerin finansal yönlerini daha fazla araştırmalı, özel sektörün proje finansmanı için bankalardan aldığı kredilerin sözleşmelerine kadar incelemeli. PPP birimleri söz konusu işlemlerde çok daha aktif rol almalı."

"WAPPP, PPP sektörünün sesi olmayı istiyor""

WAPPP Genel Müdürü Jean Christophe Barth Coulare´ de kamu özel sektör iş birliği projeleriyle hem kamu hem özel sektörde birçok kurum ve sektörde istihdam oluşturulduğunu, WAPPP'ın bu sektördeki farklı disiplinleri ve PPP profesyonellerini bir araya getirdiğini söyledi.

Coulare´, WAPPP'ın genç bir organizasyon olduğunu ve kendisinden daha büyük projeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Kamu ve özel sektör taraflarında farklı disiplinlerde çalışan profesyonelleri ve yetkilileri bir araya getiren lobi yok. WAPPP, PPP sektörünün sesi olmayı istiyor." yorumunda bulundu.

WAPPP Mentörlük Koordinatörü Jinane Ghosh da genç PPP profesyonellerinin sektör açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Biz rolümüzü sınırları ve kültürleri kapsayan PPP bilgi merkezi olarak anlıyoruz. Katkımızı ise PPP topluluklarında, özellikle proaktif genç profesyoneller arasında bir fark yaratmak olarak tanımlıyoruz." İfadesini kullandı.

DEİK PPP Komitesi ve İstanbul PPPCoE Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın ise kamu ve özel sektör işbirliklerinin bütünlüğü ve itibarının önemine değindi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İstanbul, Karar, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK '5. İstanbul PPP Haftası' webinarı - Son Dakika Ekonomi


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