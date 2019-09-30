DEİK AB Çalışma Grubu'ndan AB Atağı

Öncelikle 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde Avrupa Birliği kurumları nezdinde temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e çalışma ziyaretinde bulunacak heyet, ardından 4 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da Avrupa Ekonomik Senatosu ile görüşmeler yapacak. 8 Ekim 2019 tarihinde ise, Ankara'da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in ve AB Büyükelçileri ve Ticaret Müşavirlerinin katılımlarıyla, Gümrük Birliği raporunun tanıtımı yapılacak.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK/Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay heyete başkanlık edecek. 1-3 Ekim tarihleri arasında Brüksel'e gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, DEİK tarafından yayınlanan "The Business Case for a Turkey-EU Customs Union 2.0" başlıklı Türkiye- AB Gümrük Birliği Raporu'nun güncel hali, Avrupa Parlamentosu ile Bruegel düşünce kuruluşunda tanıtılıp değerlendirilmesi planlanıyor.

"Türk İş Dünyası'nın Beklentilerini Paylaşacağız"

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, DEİK AB Çalışma Grubu Heyeti'nin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile çeşitli üst düzey temaslarda bulunacağını belirtti. Okyay, "Brüksel'e 3 günlük ziyaretimiz kapsamında çeşitli üst düzey temaslarda bulunarak, Gümrük Birliği'nin Güncellenmesinin yanı sıra Vize Serbestliği Diyaloğu, katılım müzakerelerinin canlanması, Türkiye ve yeni AB liderliği arasında pozitif bir sayfanın açılması üzerine Türk iş dünyasının beklentilerini muhataplarımızla paylaşacağız" dedi. Bu beklentilerin, 4 Ekim'de Avrupa Ekonomik Senatosu ile temaslarda da dile getirileceğini söyleyen Okyay, 8 Ekim'deki toplantıda ise, Gümrük Birliği raporunun EDAM Başkanı Sinan Ülgen tarafından sunulacağını ve Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği etrafında bir istişare toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı.

DEİK AB Çalışma Grubu Heyeti, Brüksel temasları kapsamında, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Dostları Grubu 'EP-Turkey Forum' ile birlikte bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AP Dışişleri Komite (AFET) üyeleri, EP-Turkey Forum üyeleri, Avrupa Dış İlişkiler Servisi EEAS yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bununla birlikte ikinci gün, AP nezdinde gerçekleştirilecek temaslar kapsamında, Dışişleri (AFET) ve Uluslararası Ticaret (İNTA) Komiteleri nezdinde çeşitli temaslarda bulunulacak.

DEİK heyeti ayrıca AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü (DG NEAR) ve Ticaret Genel Müdürlüğü'nde (DG TRADE) üst düzey temaslarda bulunacak. Heyetin, AB Komisyonu Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc ile bir araya gelmesi planlanmaktadır. Programın son gününde, Bruegel Düşünce Kuruluşunda, DEİK Gümrük Birliği Raporu tanıtımı ve paneli gerçekleştirilecek.