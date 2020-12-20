DEİK Başkanı Nail Olpak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
20.12.2020 18:39
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Olpak, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Haber kategorisinde Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" adlı fotoğraflarını seçen Olpak, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı için oy kullandı.
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