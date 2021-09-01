Üye Girişi
DEİK Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

DEİK Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

01.09.2021 14:24
DEİK Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyüme sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına göre, bu yıl yüzde 9 bandında bir büyümenin sürpriz olmayacağını belirten Olpak, "Öncelikle bu güzel değerlendirmeyle geleceğe daha pozitif bakalım." ifadesini kullandı.

Olpak, 2021'in ikinci çeyreğinde GSYH'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle Türkiye GSYH'si yılın ilk yarısında yüzde 14,3 büyümüş oldu. Detaylara baktığımızda, neredeyse tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu görüyoruz. En büyük katkılar yüzde 45,8 büyüme ile hizmetler ve yüzde 40,5 büyüme ile sanayi sektöründen olurken, finans ve sigorta kesimi alınan makroihtiyati tedbirler neticesinde yüzde 22,7 daraldı, bu da normal bir sonuç. Bunların dışında kuraklığa rağmen tarım, inşaat, bilgi ve iletişim faaliyetleri başta olmak üzere tüm sektörlere yayılan bir büyüme görmek oldukça sevindirici ve gelecek için umut veren bir tablo ortaya koyuyor. Bu performansın yılın geri kalanında devam ederek yıllık büyümenin yüzde 9 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tedbirlerle makro finansal istikrar sağlandıkça, finans sektöründen de büyümeye pozitif katkı gelebilir."

Büyümenin talep tarafına bakıldığında ise hanehalkı tüketiminin yıllık yüzde 22,9 artış gösterdiğini aktaran Olpak, "İhracat yüzde 59,9, ithalat ise yüzde 19,2 artış göstererek net ihracatın katkısı pozitif gerçekleşti. Çok önemli bir başlık olarak, son 3 çeyrektir yaklaşık yüzde 32 ortalama ile büyüyen makine teçhizat yatırımları 4. çeyrekte de yüzde 35,2 büyürken, toplam yatırımlar ise bu çeyrekte yüzde 20,3 artış gösterdi. Özellikle yatırımlardaki yüksek artış, önümüzdeki dönem büyüme rakamları için iş dünyası olarak çok pozitif bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

"İş dünyamızın salgın döneminde yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını görüyoruz"

Nail Olpak, bu büyümenin arkasında teknik olarak elbette geçen yıldan gelen bir baz etkisinin söz konusu olduğuna işaret ederek, "Ancak, tüm dünyada aynı tablonun var olduğunu hatırlarsak iş dünyamızın salgın döneminde yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını görüyoruz. Tüm dünyada tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanırken özellikle sanayi sektörümüz 'İşlerimizi askıya almıyoruz' sloganıyla üretime ara vermeden devam etti. Böylece, en büyük ihracat pazarlarımızdan olan AB, Uzak Doğu'da yaşanan tedarik sıkıntısını ülkemizden karşılama yoluna gitti." ifadelerini kullandı.

Büyümenin arkasında yatan bir diğer etkenin de ihracata dayalı büyüme stratejisi olduğunu vurgulayan Olpak, şunları kaydetti:

"Yüksek büyüme yakalanan dönemlerde ithalat da arttığı için cari açığın daha büyük sorun olduğu dönemler de yaşadık. Fakat bu yıl rekor büyümeye rağmen cari açıktaki ciddi azalış ve finansmanına yönelik herhangi bir endişe bulunmaması çok önemli bir kazanım. Bu da özellikle ihracatımızın rekor seviyede artışıyla mümkün oldu. Bu sene yıllık ihracatımız ilk defa 200 milyar doların üstüne çıkmayı başarırken, yıl sonunda program hedefinin de üzerinde yaklaşık 210 milyar dolarlık bir ihracat tutarına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Net dış talep ve yatırım kalemlerinin bu dönemdeki toplam GSYH büyümesinin yarısından fazlasını oluşturarak sağlıklı büyüme desenini belirginleştirdiği bir görünüm hakim. Ayrıca, büyüme ekseninde kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik de son derece önemli. Makul bir enflasyon, kur ve faiz tarafında da makul ve stabil bir aralık ve temelde ekonomide öngörülebilirlik, en büyük hedefimiz."

Olpak, özellikle yatırımlardaki artışın, büyümenin sürdürülebilir olacağını da desteklediğini belirterek, kapsayıcı olmasının ise büyümenin tüm sektörlere ve istihdama katkısı ile mümkün olduğunu bildirdi.

En son açıklanan işsizlik rakamlarındaki gerileyişin de bunu teyit ettiğini aktaran Olpak, mayıs ayında yüzde 13 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının haziranda yüzde 12,4'e gerilediğini anımsattı.

Olpak, 2020 yılının geneli ve 2021'in ilk çeyreğinde olduğu gibi yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin büyüme performansıyla dünyadan pozitif ayrıştığını vurgulayarak, "Aynı dönemde AB-27 ekonomisi yıllık yüzde 13,2 büyürken, OECD ülkeleri yüzde 13 büyüdü. Geçen yıl kapanma sürecinden daha erken çıkan Asya ülkeleri ise diğer gelişmiş ülkelere göre daha düşük orda büyüme performansı sergiledi. DEİK ve Türk iş dünyası olarak, aynı gayretle yatırım yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Nail Olpak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı 15:21 Murat Özdemir'e aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu 15:14 Sağlıklı bünyeye sahip olmak için haltere başlayan Ayşe Şirip, şampiyon oldu Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi 15:09 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı 14:54 Çift, sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu 14:45 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz 14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz
Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu 13:19 Artan talep fiyatları uçurdu! Kira zammında şampiyon Rumeli Hisarı oldu Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim

Son Dakika Haberleri
15:12 Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
15:07 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti
14:52 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu
14:44 Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu
14:37 Fenerbahçe'de sakatlanan yıldızlar takıma geri döndü
14:36 Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil
14:20 Ay-Yıldızlılar'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
14:19 CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz
13:39 Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diyen antrenör, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak Son dakika! Bakan Mahmut Özer açıkladı: 3 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması yapılacak         
15:12
16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti 16 yaşındaki genç, sallanmak için ağaca astığı ipe dolanarak hayatını kaybetti         
15:08
17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu 17 yaşındaki Derin Talu'nun erkek arkadaşı ile olaylı gecesi! Sevgilisi kameraların üzerine yürüyüp küfürler savurdu         
14:52
Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil Kılıçdaroğlu, Çorum'daki olayla ilgili konuştu: Kabahat o kadının değil         
14:36
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül         
10:08
Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var         
09:57
Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı         
09:53
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 15:26:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEİK Başkanı Nail Olpak, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement