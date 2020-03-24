Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, " Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı başta hükümet olmak üzere, iş dünyası, girişimciler ve finans sektörü elini taşın altına koydu." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olpak, üç kamu bankası kredi taksitlerini öteleme, uygun koşullu kredi ve ilave finansman gibi imkanlarla reel sektöre hem de vatandaşımıza yönelik destek sağladıklarını, özel bankaların da bu yönde destek açıklamalarıyla topyekün mücadeleye katıldıklarını söyledi.

Olpak, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel ekonominin tüm aktörlerinin zorlu ve tarihi bir sınavdan geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz DEİK çatısı altında ülkesi için birleşen Türk iş dünyası temsilcileri olarak, sürecin en başından yakınen takip ediyor ve özel sektörden KOBİ'lerimize kadar tüm paydaşlarımızın taleplerini hükümetimizin ilgili kurumlarına iletiyoruz. Böyle bir sorunla ilgili hiçbirimizin tecrübesi yok. Her gün yeni gelişmelere ve durumlara şahit oluyoruz. Bu nedenle dinamik bir süreç yaşıyoruz. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomi yönetimimiz, vatandaşımız ve iş dünyamız için en başından beri hızlı tedbirler alıyor ve buna gerekli her durumda devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan başlayarak, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ile tüm bunların doğrultusunda finans sektörünün ardı ardına açıkladığı destekler, çarklarımızın dönmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kredi taksitlerinin ötelenmesi ve kredili mevduat hesabı limitlerinin artırılarak nakit döngüsüne katkı sağlayacaktır."

"Desteklerden memnunuz"

Açıklanan desteklerin, zaman kaybetmeden art arda devreye girdiğini gördüklerini dile getiren Olpak, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Nail Olpak, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı tebliğle belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziran'da muhtasar ve KDV beyannameleri ödemelerinin 6'şar ay ötelenmesi tahribattan etkilenen firmalarımıza nefes aldıracak. Yine 65 yaş üstü vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemelerinin yasağın sonuna kadar ötelenmesi önemli. Türk Eximbak da bugün ihracatçımızı rahatlatacak adımlar açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da verilen desteklerden faydalanmanın ön şartı olarak istihdamın azaltılmaması gerektiğinin altını çizdi. Çarkları döndürmeye devam ettiğimiz sürece vatandaşımızın ekonomik çarkları da dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'a karşı başta hükümet olmak üzere, iş dünyasının, girişimcilerin ve finans sektörünün elini taşın altına koyduğunu belirten Olpak, "Sosyal mesafenin arttığı bu dönemde bu derece sıkı birliktelik hepimiz adına umut verici. El ele vererek bu zor süreci daha az hasarla atlatacağımıza inanıyorum."dedi.