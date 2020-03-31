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DEİK Başkanı Nail Olpak: "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek...
6 saat önce
DEİK Başkanı Nail Olpak: "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz.
DEİK Başkanı Nail Olpak: "Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:34 Kaynak: AA
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