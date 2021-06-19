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DEİK Başkanı Olpak, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEİK Başkanı Olpak, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması

19.06.2021 14:19
DEİK Başkanı Olpak, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün dünyadaki işlenmemiş toprakların yüzde 60'ını kapsayan Afrika, küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün dünyadaki işlenmemiş toprakların yüzde 60'ını kapsayan Afrika, küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip." dedi.

Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye-Afrika İş Birliği Fırsatları oturumu gerçekleştirildi.

Oturumun açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, stratejik ortaklıklar geliştirdikleri Afrika ülkeleriyle ilişkilerin nasıl daha da derinleştirilebileceğini, Afrika Kıtasında hem yatırımları ve projeleri olan firmaların temsilcileri hem de bakanlarla ele alacaklarını söyledi.

Salgın sürecinde glokalleşme olgusu, ölçek ekonomisinin faydaları ama aynı zamanda tek kaynağa bağlı olmanın mahsurları, tedarik zinciri kavramının gittikçe artan önemi ve lojistikte ulaşılabilirlik kavramının öne çıkması, daha fazla dijitalleşme, yapay zeka odaklı, gıda ve tarımın öneminin arttığı bir dünya ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Bugün dünyadaki işlenmemiş toprakların yüzde 60'ını kapsayan Afrika, küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip. Geçen yıl sonu itibarıyla yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması ile 1,3 milyar nüfuslu ve 3,4 trilyon dolarlık yeni bir serbest ticaret pazarı oluştu. Bölgede aktif olan birçok kuruluş var, onların programlarına dileriz ki uluslararası kuruluşların vereceği finansal destek ile yatırımcıların dikkatleri daha fazla çekilecektir."

Olpak, DEİK'in 146 iş konseyinin bulunduğunu aktararak, 54 ülkeli Afrika Kıtasında 45 Afrika İş Konseyi ile Dışişleri Bakanlığı ile kol kola faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

"Türk bankaları Afrika'daki mevcudiyetlerini artırmalı"

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı ise bugünkü toplantıda Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliği fırsatlarının ele alınacağını belirtti.

Bu yılın başında yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ile kıtada önemli bir değişim süreci başladığını ve sürecin ivmelenerek devam edeceğini belirten Gözbaşı, "Türk özel sektörü olarak bu süreci iyi takip etmeliyiz ve sizlerle iyi iş birlikleri kurmak istiyoruz. Bankacılık ilişkileri Afrika'da dikkate almamız gereken önemli bir konu. Türk bankalarının Afrika'daki mevcudiyetlerini artırmalarını ticaretin kolaylaştırılması için sağlamamız gerekiyor. Bu alanda hem sektör temsilcileri hem de ilgili kamu kurumları ile görüşmelere Türk iş dünyası olarak öncülük etmeliyiz." diye konuştu.

Kuzey Afrika ülkelerinin ayrı bir başlık altında değerlendirmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Gözbaşı, "Son dönemde Libya ekseninde bölge ülkeleri ile siyasi ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli bir çaba mevcut. Özel sektör olarak bu sürece katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Türk iş dünyası temsilcileri ile Cezayir, Gabon, Gine, Kamerun, Kenya, Kongo, Madagaskar, Nijer, Senegal, Somali, Zimbabve ile Güney Afrika'nın Dışişleri Bakanları görüş alışverişinde bulunacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu, Afrika, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEİK Başkanı Olpak, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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