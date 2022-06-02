Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, hem üyeler hem sektör oyuncularından gelen yoğun talep üzerine dijital teknolojiler iş konseyini kurduklarını belirterek, hem teknoloji eko sistemini büyütmeye yardımcı olmak hem de girişim sermayesi dahil olmak üzere bu çalışmaların ulusal alan dışında uluslararası pazarlara tanıtılmasına faydalı olmak istediklerini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde dün başlayan MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde konuşan Olpak, 5 yıldır bu etkinliği düzenleyen Mimar ve Mühendisler Grubuna (MMG) teşekkür etti.

Etkinlikle teknolojinin geleceğine ve geleceğin teknolojilerine yön verildiğini anlatan Olpak, sürekli değişimin içerisinde olduklarını, internet mobil teknolojilerinin 1990'lı yıllardan bu yana hızlı şekilde hayata girmesiyle, bilgisayar teknolojisinin her alanda kullanılmaya başlandığını söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde dijitalleşmenin hayatın her aşamasında düşünülenden daha fazla ve hızlı şekilde kullanıldığına işaret ederek, bu süreçte teknoloji süreçlerinin öneminin daha fazla anlaşıldığını kaydetti.

"İnovasyon açığının kapatılması için startuplarla daha fazla iş birliği yapılmalı"

Bu sürecin, dijitalleşmenin yaygınlaşmasının yanı sıra yeni sistemin, dijital ekonominin hayata girmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, "Çünkü dijital ekonominin, ekonomi içerisindeki payı öylesine artırılıyor ki yapılan araştırmalara göre, muhtemelen 2030 yılında verimlilik artışının yüzde 60'ı bu alandan gelecek gibi görünüyor." dedi.

Startupların, dönüşümün bir alt bileşeni olduğunu dile getiren Olpak, şunları söyledi:

"Startuplar ortaya koydukları inovatik ürünlerle bir taraftan ezberimizi bozarken, bir taraftan da ülke ekonomisinin rekabetçiliğini artırmak için ciddi katkılar sağlıyorlar. Bence dönüşümde, yeni girişimlerden faydalanmak çok stratejik bir karar. Firmaların, inovasyon açığını kapatmaları için startuplarla daha fazla iş birliği yapması önemli. Elbette gençlerimizin hayatımızda ve geleceğimizdeki rolü büyük. Dinamik ve genç nüfus yapısına sahibiz. Teknolojiyi yakından takip ediyorlar. İş dünyası adına görevimizin farkında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu çerçevede içerisinde dijitalleşmeye yönelik olarak biz de DEİK ailesi olarak dijitalleşmenin hızla artan öneminin farkındaydık. Ama bu çerçevede, yetkin platformlarının olmaması konusunda da talepler geliyordu. Hem üyelerimizden hem sektör oyuncularından gelen yoğun talep üzerine dijital teknolojiler iş konseyimizi kurduk. Hem teknoloji eko sistemini büyütmeye yardımcı olmak hem de bu çerçeve içerisinde girişim sermayesi dahil olmak üzere, bu çalışmaların ulusal alanın dışında uluslararası pazarlara tanıtılmasına faydalı olmak istiyoruz. Kuruluş niyetimizi ilan ettikten çok kısa süre sonra yüzlerce firmadan üyelik başvurusu aldık. Zannederim iş dünyasının dijitalleşmeye bakışının çok önemli bir parametresidir."

"Bilişim Vadisi, artık uluslararası koridorun merkezi olma hüviyetini kazanıyor"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da vadinin, bugün 286 şirketi, 3 bin 300 Ar-Ge personeliyle son 2 sene içerisinde önemli ivme kat ettiğini dile getirdi.

Bilişim Vadisi'nin, asıl vizyonu itibarıyla milli teknoloji hamlesiyle ulusal ve uluslararası alanda sivil teknolojiler olmak kaydıyla faydalı teknolojileri üretecek mega teknoloji koridorunun adı olduğunu belirten İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

"Bu koridor aslında tüm dünyada merkezi olmayan bir Ar-Ge anlayışına gittiğimizi gösteren belli parçada, alanda, şehirde değil, tüm dinamikleriyle birbirlerine bağlayabileceğimiz, teknolojiyi öngören, planlayan ve sonunda da denetleyebilen yapıyı kurmaktır. Bu maksatla Bilişim Vadisi aslında ilk kurulduğu sanayinin merkezi diyebileceğimiz Kocaeli ile beraber, hemen ardından İzmir'de ve şu anda İstanbul'da olmak üzere 3 ilimizde faaliyet gösteren bir yapı. Geçen hafta da bakanlarımız aracılığıyla imzalanan protokolle Bilişim Vadisi artık uluslararası koridorun da merkezi olma hüviyetini kazanıyor."

" Türkiye'nin dünyada ilk 10 ekonomi içine girmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Bülent Şen de 1996'da kurulan MMG'nin, ülkenin tamamında teşkilatlanması olan, 10 binin üzerine üyesi bulunan, 25 yılı aşkındır ülkeye birçok konuda hizmet vermeye çalışan sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Zirve kapsamında ele alınan konulara değinen Şen, "İşletmelerin rekabette öne geçmelerini sağlayan farkı yaratmak, yenilikçi olmak ve sürdürülebilir olması için daha güçlü hale gelmesi gerekmektedir. Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında girme hedefiyle birlikte yüksek teknolojik üretimlere önem vermesi, yerli şirketlerimizin sayısının artması, marka değerine sahip katma değeri yüksek ürün ve ürünler çıkarabilmesi ve Türkiye'nin dünyada ilk 10 ekonomi içine girmesi için MMG olarak elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvenin ikinci gün açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.