DEİK Başkanı Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin yeni dönemde, kendine yetebilmesinin yanında diğer ülkelere de yardım ulaştırmasıyla, güzel bir performans sergilediğini belirterek, "Daha önce de Çin ile Avrupa arasında doğru tedariki sağlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu ifade ediyorduk, zannederim bu düşüncemiz tescilleniyor." dedi.



Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı, video konferans ile düzenlenen DEİK Talks programında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kafaların karışık olduğu ilk günden itibaren, "İşlerimizi askıya almıyoruz", "İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamını koruyoruz" prensipleriyle hareket ettiklerini söyledi.



Olpak, "İşlerimizi askıya almıyoruz" ifadesine vurgu yapmak istediğini belirterek, "Kimilerinin bütün iş yerlerini uzun süreli kapatmayı konuştuğu, kimilerinin her yerde uzun süreli sokağa çıkma yasağını konuştuğu bir süreçte, uzun soluklu bir mücadele gerektiren bu salgında, her yerde kontak kapatarak sonuç almak mümkün ve doğru değildi." şeklinde konuştu.



Çarkların optimal seviyede dönmesinin, zincirin halkalarını koruyacağını dile getiren Olpak, "Aksi davranış, sonucu sadece işletmeleri değil bizzat hane halkını da etkileyecek bir kaos ortamını doğurabilirdi. Desteklerinizle, ertelemelerinizle, iş dünyamızla, finans dünyamızla, çalışanımızla, ekonominin çarklarını durdurmadık." değerlendirmesinde bulundu.



Sorunların olduğunu ama onlara güzel sorunlar dediğini belirten Olpak, "Çünkü biz bugün, 'tedarik zinciri koptu, üretemiyoruz', 'üretsek ne olacak ki lojistik mi var, nasıl sevk edeceğiz', 'sipariş alamadık ki ne üretelim' sorularına da cevap arayabilirdik." ifadelerini kullandı.



"Yeni dönemin kazananı, tedarik ve arz zincirini kopartmadan süreci yönetebilenler olacak"

Nail Olpak, yeni dönemin kazananın, tedarik ve arz zincirini kopartmadan, muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenlerin olacağını dile getirdi.



Türkiye'nin yeni dönemde, kendine yetebilmesinin yanında, diğer ülkelere de yardım ulaştırmasıyla, güzel bir performans sergilediğine dikkati çeken Olpak, "Daha önce de Çin ile Avrupa arasında doğru tedariki sağlayabilecek ülkenin Türkiye olduğunu ifade ediyorduk, zannederim bu düşüncemiz tescilleniyor." ifadelerini kullandı.



Olpak, DEİK olarak Kovid-19 sürecinde etkili bir iletişim stratejisi uyguladıklarını, uzmanlarla iş dünyasının nabzını tuttuklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Büyükelçilerimiz, ticaret müşavirlerimiz, karşı kanat kuruluşlarımızla, her gün sayısız iş konseyi toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar, günlük ve güvenilir, sahadan gelen veri kaynağımız. Toplantılarımızı video konferans sistemiyle gerçekleştiriyor, çıkan sonuç, sorun ve önerileri, ilgili kurumlara ve sizlere, bazen anlık, bazen de belli aralıklarla iletiyoruz. Bundan sonraki normalleşmenin saha takımının etkili oyuncusu olan iş dünyası olarak da gerekeni yapmak için hazırız."