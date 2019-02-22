DEİK Başkanı Olpak: İş dünyası soluk alacak
1 saat önce
DEİK Başkanı Olpak, KDV iadelerinin hızlandırılmasıyla iş dünyasının yeni bir soluk alacağını söyledi.
DEİK Başkanı Olpak, KDV iadelerinin hızlandırılmasıyla iş dünyasının yeni bir soluk alacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:10
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