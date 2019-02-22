Son Dakika Haberleri: DEİK Başkanı Olpak: İş dünyası soluk alacak

DEİK Başkanı Olpak: İş dünyası soluk alacak

1 saat önce

DEİK Başkanı Olpak, KDV iadelerinin hızlandırılmasıyla iş dünyasının yeni bir soluk alacağını söyledi.

DEİK Başkanı Olpak: İş dünyası soluk alacak, System.String[]
DEİK Başkanı Olpak, KDV iadelerinin hızlandırılmasıyla iş dünyasının yeni bir soluk alacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:10 

Ekonomi
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