DEİK Başkanı Olpak, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Karadeniz'de 85 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bulunan rezervlerin 2023 yılından itibaren kullanılmaya başlamasıyla enerji ithalatımızda önemli ölçüde azalma olacak bu da doğrudan cari açığımızı azaltacak." ifadelerini kullandı.

Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesinde 85 milyar metreküp doğal gaz keşfine ilişkin müjdesini değerlendirdi.

Ağustos ayında 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunmasıyla Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini aktaran Olpak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün milli enerjide yeni bir müjde daha verdi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyumuzda, Fatih sondaj gemimizle bulunan 85 milyar metreküplük yeni keşfimizle birlikte bulunan rezerv miktarımız 405 milyar metreküpe çıktı. Karadeniz'de keşfettiğimiz bu doğal gaz rezervi, tarihimizdeki en büyük hidrokarbon kaynağımız olma özelliği taşıyor."

Türkiye'nin yerli ve milli hamleleriyle gurur duyduklarını belirten Olpak, şöyle devam etti:

"Türkiye enerji bağımsızlığında yeni bir başarı hikayesi yazmaya başladı. Bulunan rezervlerin kullanılmaya başlamasıyla enerji ithalatımızda önemli ölçüde azalma olacak bu da doğrudan cari dengemize pozitif katkı sunacak. Ağustos ayında yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve 320 milyar metreküplük ülke tarihimizin en büyük doğal gaz rezervi keşfinin ardından, Karadeniz'in Fatih'i olarak da adlandırabileceğimiz yerli ve milli sondaj gemimiz Fatih, yeni bir müjde getirdi."

Enerji bağımsızlığı adına tarihi ve gurur verici gelişmelere şahit olduklarını bildiren Olpak, "Yaklaşık iki ay arayla açıklanan doğal gaz keşiflerimiz ülkemizin ekonomisine katacağı ivmenin yanı sıra siyasi ve stratejik açıdan ülkemizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Olpak, Türkiye'nin her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu rakamın yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bölümünü ise doğal gaz ithalatımız oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bulunan rezervlerin 2023 yılından itibaren kullanılmaya başlamasıyla enerji ithalatımızda önemli ölçüde azalma olacak bu da doğrudan cari açığımızı azaltacak. Bununla birlikte, gaz konusunda transit ülke olmaktan çıkaracak proaktif girişimlerimizle enerjide ihracat potansiyelimizin de ortaya çıkacağını ve bu alanda elde edeceğimiz işletim deneyiminin de bizi başka platformlara taşıyacağını düşünüyorum.

Devletimiz ve hükümetimizin benimsediği yerli ve milli hamleler, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırıyor. Bu hikayenin kahramanları olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e ve sondaj çalışmalarında emeği geçen herkese, Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."