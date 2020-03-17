DEİK Başkanı Olpak: "Merkez Bankası'nın adımları iş dünyasına nefes aldıracak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEİK Başkanı Olpak: 'Merkez Bankası'nın adımları iş dünyasına nefes aldıracak' - Son Dakika

DEİK Başkanı Olpak: "Merkez Bankası'nın adımları iş dünyasına nefes aldıracak"

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının yerinde olduğunu belirterek, "Küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının...

DEİK Başkanı Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının yerinde olduğunu belirterek, "Küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

DEİK açıklamasında görüşlerine yer verilen Olpak, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'taki toplantısını 2 gün öne çekerek hızla aksiyon aldığını kaydetti.

Piyasaların ve reel sektörün beklentileriyle uyumlu olarak politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e düşmesini son derece yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini aktaran Olpak, "Koronavirüs etkisiyle küresel ekonomide yaşanan daralma, reel sektörün likit ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla sanayicinin, üreticinin ve vatandaşımızın üzerindeki faiz yükünün hafifletilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"İş dünyasını rahatlatan adımların devam edeceğini düşünüyoruz"

Nail Olpak, Merkez Bankası'nın aynı zamanda sadece zorunlu karşılıklarda da yaptığı indirimle reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin önünü açmasını da ayrıca önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ek likidite imkanlarının devreye alınmasıyla reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışının sağlanmasının ve küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın da sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız da bugün aldığı kararla yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan'a kadar uzattı. Bu da ekonomi yönetimimizin ortak akılla hareket ederek eş zamanlı ve çok katmanlı bir aksiyon planını hayata geçirdiğini gösteriyor. Siyasi iradenin ve ekonomi yönetimimizin, hızlı karar alma mekanizmasıyla önümüzdeki günlerde de sanayicilerimizi, KOBİ'lerimizi ve iş dünyasını rahatlatan adımlar atmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Birlikte her zamanki gibi el ele vererek ve en önemlisi 'öncelikle sağlık' diyerek bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nail Olpak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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