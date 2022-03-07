DEİK Başkanı Olpak: Savaştan etkilenmemek için tedbirler alarak faaliyet yapıyoruz - Son Dakika
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DEİK Başkanı Olpak: Savaştan etkilenmemek için tedbirler alarak faaliyet yapıyoruz

07.03.2022 14:48
DEİK Başkanı Olpak: Savaştan etkilenmemek için tedbirler alarak faaliyet yapıyoruz

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak, "Bütün dünyanın etkilendiği bir savaş ortamı varsa bundan hiç etkilenmeyeceğimizi söylemek mümkün değil.

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak, "Bütün dünyanın etkilendiği bir savaş ortamı varsa bundan hiç etkilenmeyeceğimizi söylemek mümkün değil. En azından kısa vadede, 2 haftasını bitirmeye başladığımız bu savaş sürecinin içerisinde bizi yüzde 100 etkileyecek bir tablo henüz oluşmadı ancak bundan sonra etkilenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tedbirlerimizi ona göre almak üzere faaliyet yapıyoruz. Geleceğimize beraber sahip çıkacağız" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda ülke ekonomisinin, süreç içerisindeki beklentilerin, sorun ile taleplerin ve Rusya-Ukrayna savaşının konuşulduğunu söyledi. Herkesin beklentisinin bir an önce savaşın sonuçlanması ve can kayıplarının olabildiğince az tutulup barışın sağlanması olduğunu dile getiren Olpak, "Bu konular başta olmak üzere bize etkileri de dahil geniş bir değerlendirme yaptık. Savaş hiçbirimizin istediği bir şey değil. Sonuçları itibariyle baktığımızda da her iki ülke ile de çok yoğun ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, her iki ülkeden de vazgeçmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

TABLONUN OLUMSUZ TARAFLARININ HEPİMİZ FARKINDAYIZ

Etkiler çerçevesinde değerlendirmeler yaptıklarının altını çizen Olpak, "Başta ihracat ürünlerimizin lojistiğinden hatta ithalat ürünlerini de katmamız lazım çünkü ciddi şekilde hem ham madde hem de gıda maddesi ithalatımız var. Bu işin bir lojistik tarafında karşımıza çıkan sorunlarımız var. İkincisi de hadisenin mali ve finansal boyutunda para transferleri dahil olmak üzere Rusya'ya yapılan kısıtlamaları düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Bunların değerlendirmesini yaptık. Tablonun elbette olumsuz taraflarının hepimiz farkındayız ama çözülebilmesine yönelik olarak mevcut finansal sistemde Türkiye üzerinde bir kısıtlama ve ambargo olmadığı için kendi sistemimizde nasıl çözebilirizi detaylı bir şekilde konuştuk. Ekonomik anlamdaki değerlendirmeyi hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

KUR KORUMALI MEVDUATTA VADENİN 3 AYA İNMESİNDEN MEMNUNUZ

2021 yılının güzel bir büyüme ile kapatıldığını ancak bunun sürdürülebilirliğinin daha önemli olduğunu vurgulayan Olpak, "Döviz bu ülkenin ekonomi denildiği zaman akla gelen faktörlerinden birisi. Döviz ve altın konusunda kur korumalı mevduat ve altın korumalı mevduat getirilmişti. Bugün de yayınlanan bir tebliğ var. Özellikle şirketlerin kur korumalı mevduat konusunda 6 ay vadenin uzun olduğu konusunda bizlerin talepleri vardı. Bu talebin bugünkü tebliğ ile 3 aya indirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti hem de yılsonuna kadar birden fazla defa aynı haktan yararlanabilmenin memnuniyetini konuştuk" diye konuştu.

İHRACATÇILARIMIZIN ÖNEMLİ DESTEKLERE İHTİYACI OLUYOR İhracatçıların çok önemli desteklere ihtiyacı olduğunu belirten Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Firmalarımızın devletten KDV alacakları var. Özellikle kamuya çalışan müteahhitlerin alacaklarının kendilerinin vergi borçlarına mahsup edilebilme konusu da vardı. O da bugün itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. Sürece destek olmak adına açıklanmış bir 60 milyar liralık KGF paketi vardı. O pakete yönelik olarak bu süreçte neler yapılabilir ilave destekler olabilir mi? Bu konudaki görüşlerimizi aktardık. İhracatçılarımızın çok önemli desteklere ihtiyaçları oluyor. Eximbank bu desteklerin başında. Döviz noktasındaki sıkıntılardan maalesef ihracatçılarımız da etkilenebiliyorlar. 1 Mart itibarıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi de devreye girmiş durumda. Çok fazla şikayet edilen konulardan birisi olarak teminat konusunda İGE'nin çözüm kanallarından birisi olacağını düşünüyoruz. Çok geniş bir perspektifte değerlendirme oldu, ben kendilerine yönetim kurulu üyelerimize katkıları ve birliktelikleri için teşekkür ediyorum." İLETİŞİM VE ÖN GÖRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ Bakan Nureddin Nebati'nin iletişime açık olduğuna dikkat çeken Olpak, "Biz iletişimin önemli olduğunu düşünüyoruz. İş dünyası açısından bakıldığında iletişim gerçekten önemli ve ön görülebilirlik önemli. İletişimin de ön görülebilirliği sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Hep dövizi, faizi, seviyelerini konuşuruz. Bugün baktığımızda eğer değişiklik olmadıysa 14.3 seviyelerinde bir dolar var. Bizim için dövizin veya faizin seviyesinin öneminden çok daha önemli olan kısmı bunun öngörülebilir olması yani makul bir bant içerisinde hareket edip etmediğini görmektir. Bunu anlamanın en önemli yollarından biri de iletişim. Bakan da iletişime açık, yapabileceklerini net şekilde yapabiliriz, değerlendirilebilecekleri değerlendirelim, olmayacak bir şey varsa bizlere o toplantı içinde 'hayır mevcut imkanlarımız bunu sağlamaya yetmiyor' şeklinde ifade etmesini gerçekten önemli buluyoruz. Ön görülebirliğin temel unsurlarından birisi olarak değerlendiriyoruz" dedi.


- İstanbul
DEİK Başkanı Olpak: Savaştan etkilenmemek için tedbirler alarak faaliyet yapıyoruz
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Kaynak: DHA

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