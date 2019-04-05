Son Dakika Haberleri: Deik Başkanı Olpak: "Şimdi, Ekonomik Kalkınmaya ve Yapısal Reformlara, Daha Fazla Odaklanma Zamanı"

Deik Başkanı Olpak: "Şimdi, Ekonomik Kalkınmaya ve Yapısal Reformlara, Daha Fazla Odaklanma Zamanı"

6 dakika önce

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bizi bekliyor.

Deik Başkanı Olpak:
DEİK Başkanı Nail Olpak, "Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bizi bekliyor. Şimdi, ekonomik kalkınmaya ve yapısal reformlara, daha fazla odaklanma zamanı" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Olpak, Türkiye'de seçimsiz geçecek 4.5 yılda ekonomik kalkınmaya daha fazla odaklanılması gerekliliğinin altını çizdi.

Olpak, "Öncelikle, demokrasinin vazgeçilmezi, ama, son yıllarda fazlaca gündemimizi meşgul eden, geride bıraktığımız yerel seçimlerin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonuçlarıyla ilgili devam eden hukuki süreci bir kenarda tutarak, şimdi, ekonomik kalkınmaya ve yapısal reformlara, daha fazla odaklanma zamanı" dedi.

"Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bizi bekliyor" diyen Olpak, şunları söyledi:

"İş dünyası olarak, bu süreyi en verimli şekilde değerlendirmeyi, daha çok çalışarak, daha çok ve nitelikli üreterek, istihdamı arttırıcı, dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi, kırılganlıklardan olabildiğince uzak ve dayanıklı bir ekonomik yapıyı hedefliyoruz.

Bu noktada, orta gelir tuzağını aşabilen ülkelere baktığımızda, iş ortamının iyileştirilmesi, finansal ve Mali makro-istikrarın korunması, beşeri ve fiziki sermayeye yatırım yapılması gibi, elzem kalkınma reçeteleriyle, yüksek katma değerli üretim ve ihracat politikalarının da, yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın ortaya koyacağı yeni yol haritası ışığında, yapısal reformların, başta ekonomimize ve genelde de hayatımızın her alanına, olumlu bir ivme katmasını bekliyoruz. Bu süreçte, hepimizin üzerine düşen görev ve sorumluluklar var ve DEİK olarak da, üzerimize düşeni, tüm gayretimizle yapmaya devam edeceğiz. Amacımız ortak. Gayemiz, ülkemizin refah ve mutluluğunu daha fazla artırmak. Bu doğrultuda, bir arada, omuz omuza, tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz. Başka Türkiye yok" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: İHA

Ekonomi
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