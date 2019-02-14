Deik Heyeti, Kuzey Makedonya'da

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Kuzey Makedonya'da bazı temaslarda bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Kuzey Makedonya'da bazı temaslarda bulundu.



DEİK heyeti, Türkiye ve Makedonya'dan iş dünyası temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen iş gezisi kapsamında, ülkenin önemli firmalarının temsilcileri ve Makedonya'da yatırımları bulunan Türk iş adamları ile bir araya geldi.



Heyet, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev ve Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile de görüşmelerde bulundu.



DEİK Türkiye-Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara, heyetin temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEİK'in Türkiye'deki iş dünyasını, ülke dışındaki iş dünyasına bağlayan bir çatı organizasyon olduğunu anımsattı.



Kara, "Türkiye'deki iş dünyasını buradaki iş dünyasıyla bir araya getirmek, beraber projeler üretmek ve çalışmalar yapmak için 2 gün boyunca Üsküp'te temaslarda bulunduk." dedi.



Başbakan Zaev ve beraberindeki yetkililerle yaptıkları görüşmede Kuzey Makedonya'ya katıda bulunacak faaliyetlerin değerlendirildiğini ifade eden Kara, müteahhitlik, tarım, ticaret ve sanayi gibi alanlarda gelecek dönemde çalışmalar yapacaklarını, ticari anlaşmalar yapmaya yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerini anlattı.



İnşaat, finans, madencilik, tarım ve otomotiv gibi önemli sektörlerden 30 kişilik bir iş adamı heyeti ile burada bulunduklarını aktaran Kara, şunları kaydetti:



"Makedonya Ekonomi Odası ile yapmış olduğumuz toplantı sonucu burada aynı sektörde faaliyette bulunan diğer iş adamlarıyla kendi iş adamlarımızı tanıştırdık. Karşılıklı iş anlaşmaları yaptık. Bundan sonra yapacağımız faaliyetler açısından da çok güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmenin bundan sonra da iş konseyi olarak devamını diliyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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