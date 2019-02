Deik, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'i Ağırladı

Türkiye'yi ziyaret eden Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in Türkiye ziyareti kapsamında DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeği dün gerçekleştirildi. Yemeğe, Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Sadettin Saran, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener, MNG Grup Başkanı Mehmet Nazif Günal, Demsa Grup Ceo'su Demet Sabancı Çetindoğan, MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat, Turkcell Ceo'su Kaan Terzioğlu, Rixos Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tamince, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Aksel Alaton katıldı. DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Sadettin Saran, "Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovi'in bu ziyareti iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve yeni yatırım imkanlarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.



Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler açısından kısa vadedeki hedeflerinin 1 milyar Dolar ticaret hacmine çıkarılması olduğunu söyleyerek, ticaret potansiyelinin uzun vadede ise daha fazla artırılması olduğunu ifade etti. 2019'un Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerine atıfta bulunan Kitarovic, 2016 yılında düzenlenen Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nun ikincisinin de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından Hırvatistan'da bir iş forumunun düzenlenmesinin faydalı olacağını belirtti. Hırvatistan'da bilişim teknolojilerinin yanı sıra turizm ve enerji sektörlerinde fırsatların olduğunu belirten Kitarovic, Türk yatırımcıları ve iş insanlarının Hırvatistan'da yaşadıkları problemler varsa ya da olursa çözmek için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, Türk iş insanlarını Hırvatistan'a daha fazla yatırım yapmaya davet etti.



Olpak: "İkili ticareti artırmak için potansiyelimiz var"



DEİK Başkanı Nail Olpak ise 2016 yılının Nisan ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan ziyaretinin, 2019 yılının başında ise Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovicin Türkiye ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, ziyaretlerin iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi için çok önemli adımlar olduğunu söyledi. Türkiye'nin Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Olpak, hedefin ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliği açısından ilişkileri her zaman geliştirmenin olduğunu ifade etti. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ikili ticaretin potansiyelin altında olduğuna dikkat çeken Olpak, "İş tarafı sadece ticaret için değil, doğrudan yatırımla birlikte iyi gidiyor. İkili ticareti artırmak için potansiyelimiz var. Hırvatistan'daki Türk yatırımları daha aktif olmaya başladı. Hırvatistan'da turizm, bankacılık, ulaşım ve enerji sektörlerinde yatırımı bulunmaktadır. Yakın gelecekte, ülkemiz arasındaki dostane ilişkilerin yatırım ve ticaret ilişkimize yansıyacağına inanıyorum" dedi.



Saran: "Bu ziyaret iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması açısından büyük önem taşıyor"



DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Sadettin Saran, "Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in bu ziyareti iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve yeni yatırım imkanlarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi. Saran, yemekte yaptığı konuşmada; 1995 yılında kurulan DEİK Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi'nin amacının iki ülke arasındaki ortak yatırımların artırılması olduğuna vurgu yaptı. Hırvatistan'daki Türk yatırımlarının özellikle turizm, bankacılık, ulaşım ve enerji sektöründe ivme kazandığını belirten Saran, "Bu başarılı yatırımcılardan bazılarının bugün bu masanın etrafında olduğunu söylemekten çok memnunum. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak, derin tarihsel, kültürel ve sosyal ilişkilerimiz olan Hırvatistan ile her açıdan ekonomik bağlarımızı daha da geliştirmek istiyoruz" dedi. Saran, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının ve ticari ilişkilerinin geliştirmesi için yenilenebilir bilişim teknolojileri, enerji, turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin ön plana çıktığını vurguladı.



Saran, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Geçen yıl iki ülke arasındaki en yüksek ticaret hacmine tanık olduk. Ticaret hacmimiz 600 milyon dolara yükseldi. İki ülke arasındaki güçlü bağların, dostane ilişkilerin ve ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı yapısı göz önüne alındığında mutlaka yapacak çok fazla iş olduğunu söylemeliyiz. Hedefimiz ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak. Mart ayında bilişim teknolojileri sektöründeki Türk ve Hırvat firmalarının arasındaki iş fırsatlarını keşfedilmesi için Hırvatistan Ticaret Odası ile iş birliğinde bir toplantı düzenlemeyi planlıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik bir diğer adım da Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernleşmesini gerektirecektir. 2020 yılında AB dönem başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'dan bu konuda destek bekliyoruz. İş dünyası olarak, Hırvatistan ile her açıdan ekonomik bağlarımızı geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz."



Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, açılış konuşmalarının ardından iş insanlarının firma tanıtımları ile Hırvatistan'daki iş ve yatırım iş planlarını dinledi. - İSTANBUL

