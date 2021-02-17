DEİK'in "EU Talks" etkinliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve otomotiv sektörünün dönüşümü tartışıldı - Son Dakika

DEİK'in "EU Talks" etkinliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve otomotiv sektörünün dönüşümü tartışıldı

17.02.2021 17:05
DEİK'in

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Yeşil Mutabakat'ın, özellikle dijitalleşmeyle birlikte çok ciddi önem verdikleri konulardan olduğunu belirterek, "Bunun da tabii ki otomotiv sektörüne ciddi bir yansıması var." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Yeşil Mutabakat'ın, özellikle dijitalleşmeyle birlikte çok ciddi önem verdikleri konulardan olduğunu belirterek, "Bunun da tabii ki otomotiv sektörüne ciddi bir yansıması var." dedi.

DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi tarafından, "EU Talks" etkinliği kapsamında, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Otomotiv Sektörünün Dönüşümü" konulu çevrim içi bir seminer düzenlendi.

Young, etkinlikte yaptığı konuşmada, DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi'nin 1996 yılında kurulduğunu ve ikili ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırım ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yaptığını anlattı.

Gündemin değişmekle beraber şu anda takip ettikleri 4 ana konu bulunduğunu aktaran Young, "Bir tanesi, Alman KOBİ'leri bir varis problemi yaşıyor. Dolayısıyla biz Türk şirketleri için gerek satın almalar olsun gerek iş birlikleri olsun burada çok büyük bir imkan görüyoruz. Bu Almanya'daki şirketler için de bir imkan. O şirketi tekrar ekonomiye artan bir şekilde kazandırmak için Türk şirketleriyle iş birliği yaparak, bölgesel hitaplarını geliştirmek için de çok büyük bir iş birliği olanağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalıştıkları bir diğer konunun da Türkiye ile Almanya'daki KOBİ'lerin dijitalleşme konusunda iş birliği yapmalarıyla ilgili olduğunu belirten Young, "Endüstri 4.0 olsun, akıllı fabrikalar olsun... Muhtelif alanlarda bu dijitalleşen dünyada 2 ülkenin KOBİ'lerini birleştirerek iş birliği konusunda yapılacak projeler var. Tabii ki temel bir konumuz daha var. O da Gümrük Birliği'nin modernleşmesi ve güncellenmesi. Bu da bizim odağımızda tuttuğumuz konulardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'a uyum sağlaması çok önemli "

Steven Young, Yeşil Mutabakat konusuna da önem verdiklerini belirterek, "Yeşil Mutabakat, özellikle dijitalleşmeyle birlikte çok ciddi önem verdiğimiz konulardan. Bunun da tabii ki otomotiv sektörüne ciddi bir yansıması var. Bu da bizim önem verdiğimiz bir konu ve Almanya'da bu konuda oldukça ciddi ve Avrupa içinde öncü kararlar alınıyor. İş Konseyi ile Türk ve Alman taraflarını bir araya getirerek, ortak çalışmalar yaparak hızlı bir şekilde, senkronize bir şekilde Almanya ve dolayısıyla AB ile bu konuyu ilerletme imkanı bulacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'a uyum sağlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Young, şunları kaydetti:

"Dünyanın büyük blokları buna odaklanmış durumda. Bunu görmemiz gerekiyor. Son 20-30 seneye bakarsanız ve 2050'ye bakarsanız, bir kere olayı kabul etmemiz lazım ve çok yakın zamanda bu iş bize gelecek. Bizim bununla uyum içinde olmamız lazım ve öyle bir noktaya gelecek ki gerek bu Yeşil Mutabakat konusunda gerek bu tedarik zincirleri konusunda 'ya oyunun içindesin ya da dışındasın' durumuna gelecek. Türkiye'de bu konuda ciddi bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturmak sadece bir veya iki tane paydaşı değil, tüm iş dünyasını doğrudan ilgilendiriyor. İş dünyasını oluşturan STK'ları, yasa tasarlayıcı olarak hükumeti çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey, bu farkındalığı oluşturarak yol haritamızı çıkartırken bu 3 ana grubun birlikte ve uyum içinde çalışmasını sağlayacak bir zemin oluşturmamız gerekiyor. "

"Bu konular ihracat yapan şirketlerimizi de çok yakından ilgilendiriyor"

Bu konuların ihracat yapan şirketleri de çok yakından ilgilendirdiğini ifade eden Young, "Yani belli bir noktadan sonra şu soru sorulacak; 'Sizin bu konudaki politikalarınız nedir?' Dolayısıyla sizler bu konuyla ilgili birtakım cevaplar vermek durumundasınız. Artık 'ben uzun üreteyim, esnek çalışayım' demenin yanında ki hala önemli konular ama bu tip konular da karşısına çıkacak ihracatçımızın..." diye konuştu.

Young, özellikle bu durumun otomotiv yan sanayicileri açısından daha acil olduğunu, bu konuda da politikaları oluşturmaları gerektiğini söyledi.

"AB, dünyada nötr olan ilk kıta haline gelmek istiyor"

Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ ise yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının daha önce konuşulan ve ileri tarih için düşünülen bütün gelişmeleri tetiklediğini ifade etti.

Otomotivin Almanya için kilit sektör olduğunu vurgulayan Ertuğ, ülkenin otomotiv sektöründe 800 binden fazla direkt çalışanı bulunduğunu bildirdi.

Sektörün önünde 2 önemli zorluk bulunduğuna işaret eden Ertuğ, bunlardan birinin daha yenilenebilir odaklı sanayilere geçiş, diğerinin de dijitalleşme süreçleri olduğunu söyledi.

Ertuğ, AB'de karbondioksit emisyonuna ilişkin yasal düzenlemelere ve hedeflere de değindi. AB'nin 2030 ve 2050 yılları için karbondioksit emisyon salınımının azaltılması noktasında belirlediği hedefler bulunduğunu aktaran Ertuğ, şunları kaydetti:

"AB, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyon salınımını yüzde 55 azaltmayı planlıyor. 2050'de de emisyon nötr olarak gelişmek istiyor ve dünyada nötr olan ilk kıta haline gelmek istiyor. Tabii bunu kağıtlara yazması kolay ama uygulaması zor. Dolayısıyla AB olarak önümüzdeki 10 yıl hem dünyada iklimin, doğanın gelişmesi açısından hem de sanayileşme açısından bu hedefi iyi kullanmak durumundayız. Tabii ki kullanamazsak avantajlar Çin'e veya ABD'ye geçebilir. Bunu da biz AB olarak istemiyoruz."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Almanya, Türkiye, Europe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEİK'in 'EU Talks' etkinliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve otomotiv sektörünün dönüşümü tartışıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı
5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı         
14:01
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu         
13:28
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek IMF Türkiye Masası Şefi: Politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecek         
12:39
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı         
11:46
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları         
09:34
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 14:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DEİK'in "EU Talks" etkinliğinde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve otomotiv sektörünün dönüşümü tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei