DEİK'in "EU Talks" etkinliğinde Türkiye, AB ve Almanya ilişkileri ele alındı - Son Dakika

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu belirterek, "Yüzde 5'lik bir artış 2 milyar dolar demek, yüzde 10 dediğinizde 4 milyar dolar demek. Çarpan etkisi ve katkısı gerçekten büyük. Bunu yapmak da devlet yetkililerimizin desteğiyle bize, iş dünyasına düşüyor." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın katılımıyla DEİK'in düzenlediği EU Talks kapsamında "Türkiye-AB-Almanya İlişkileri: Mevcut Durum ve Merkel Sonrası Beklentiler" webinarı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan DEİK Başkanı Olpak, DEİK olarak AB özelinde yoğun ve pozitif gündemleri olduğunu belirterek, dün Fransa ile 6. Dönem JETCO Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini, çok pozitif bir havanın bulunduğunu ifade etti.

13 Ekim'de de Almanya ile 2. Dönem JETCO Toplantısı'nın olacağını aktaran Olpak, "Bu pozitif gündemleri sürdürmeliyiz. Almanya'daki seçimlerin bizi ilgilendiren kısmı, inşallah iki ülke ilişkilerinin pozitif şekilde etkilendiği, daha fazla ilişkilerin artırılacağı bir dönem olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Olpak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 38 milyar dolar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 5'lik bir artış 2 milyar dolar demek, yüzde 10 dediğinizde 4 milyar dolar demek. Çarpan etkisi ve katkısı gerçekten büyük. Bunu yapmak da devlet yetkililerimizin desteğiyle bize, iş dünyasına düşüyor. Klasik gündemlerin dışında salgın sürecine geldiğimizde bence en önemli gündem maddelerinden biri tedarik zincirleri ve Türkiye'nin bu süreçteki performansı ile bundan sonraki konumu olacak diye düşünüyorum. Hepimizin konuştuğu, dünyanın gündemi tedarik zinciri. Çip krizi bakkalın, manavın bile konuştuğu sürece geldi. Türkiye'nin önemli bir imtihandan pozitif şekilde geçtiğini düşünüyorum."

Almanya ile Türkiye'nin Afrika'yı daha çok merkeze alan 3. ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi gündemlerinin bulunduğunu, dün Fransa ile de bunu konuştuklarını, Macaristan ile muhtemelen ilk projelerini gerçekleştirebileceklerini aktaran Olpak, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemli olduğunu, DEİK olarak da bu konuda çalışmalarının bulunduğunu anlattı.

"Türkiye'de 7 binden fazla Alman menşeli firma faaliyet gösteriyor"

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young ise iş konseyinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye-Almanya ilişkilerinin güçlü ve çok özel bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Young, Türkiye'de 7 binden fazla Alman menşeli firmanın faaliyet gösterdiğini, bunların yabancı yatırımcılar arasında en büyük kitleyi temsil ettiğini, iki ülkenin ticaret hacminin 38 milyar dolara dayandığını söyledi.

Young, toplantıda, Almanya'da gerçekleştirilen seçimler, küresel tedarik zincirlerindeki değişim, yeşil ve dijital dönüşüm, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınacağını bildirdi.

Bu arada, webinara, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de katıldı.