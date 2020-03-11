DEİK/Karanfil: Libya'ya ihracat orta vadede 10 milyar dolara çıkabilir

Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye 2019 yılında Libya'ya 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunu 3 milyar doların üstüne ve orta vadede 10 milyar dolara çıkarmak mümkün" dedi.

Karanfil, gelişmiş bir sanayi ve üretim altyapısı olmadığından Libya'ya hemen bütün temel ihtiyaç maddelerinin, bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği her şeyin ihraç edilebileceğini söyledi ve ekledi:

"Bugün Libya'ya gittiğinizde her 10 kişiden yedisinin üzerinde Türk giyim markalarını görürsünüz, aynı şekilde her 10 evden yedisinde Türk mobilyası var. Şirket olarak 1987 yılından bu yana Libya ve Afrika pazarıyla çalışıyoruz. Ülke olarak kat ettiğimiz yolun en yakın tanığıyım. Çok daha fazlasını yapabiliriz ve bunlar iki ülkenin de yararına olacak bir ekonomik tablo ortaya çıkarabilir. Nitekim, 2020 yılını çok daha umut verici bir sene olarak görüyoruz. Bu rakamın, 2020'de 2019'a göre yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Sadece 2020 Ocak ayında Libya'ya 132 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

"Normal şartlarda Orta Afrika'ya bir buçuk ayda gidebilecek ürünler, Türkiye - Libya hattı üzerinden Orta Afrika'ya bir haftada ulaştırılabiliyor. Yani bu yol kullanıldığında hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ediliyor."

Karanfil, Türkiye'nin Orta, Batı ve Doğu Afrika'ya açılan kapısının Libya olabileceğini kaydetti. Bunun gerçekleşmesi halinde orta vadede 10 milyar doları bulan ihracat tablolarının oluşabileceğini de sözlerine ekledi.