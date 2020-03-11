DEİK/Karanfil: Libya'ya ihracat orta vadede 10 milyar dolara çıkabilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DEİK/Karanfil: Libya'ya ihracat orta vadede 10 milyar dolara çıkabilir - Son Dakika Ekonomi

DEİK/Karanfil: Libya'ya ihracat orta vadede 10 milyar dolara çıkabilir

15 dakika önce

Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye 2019 yılında Libya'ya 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DEİK/Karanfil: Libya'ya ihracat orta vadede 10 milyar dolara çıkabilir, System.String[]

Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye 2019 yılında Libya'ya 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunu 3 milyar doların üstüne ve orta vadede 10 milyar dolara çıkarmak mümkün" dedi.

Karanfil, gelişmiş bir sanayi ve üretim altyapısı olmadığından Libya'ya hemen bütün temel ihtiyaç maddelerinin, bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği her şeyin ihraç edilebileceğini söyledi ve ekledi:

"Bugün Libya'ya gittiğinizde her 10 kişiden yedisinin üzerinde Türk giyim markalarını görürsünüz, aynı şekilde her 10 evden yedisinde Türk mobilyası var. Şirket olarak 1987 yılından bu yana Libya ve Afrika pazarıyla çalışıyoruz. Ülke olarak kat ettiğimiz yolun en yakın tanığıyım. Çok daha fazlasını yapabiliriz ve bunlar iki ülkenin de yararına olacak bir ekonomik tablo ortaya çıkarabilir. Nitekim, 2020 yılını çok daha umut verici bir sene olarak görüyoruz. Bu rakamın, 2020'de 2019'a göre yüzde 50'lik artışla 3 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. Sadece 2020 Ocak ayında Libya'ya 132 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

"Normal şartlarda Orta Afrika'ya bir buçuk ayda gidebilecek ürünler, Türkiye - Libya hattı üzerinden Orta Afrika'ya bir haftada ulaştırılabiliyor. Yani bu yol kullanıldığında hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ediliyor."

Karanfil, Türkiye'nin Orta, Batı ve Doğu Afrika'ya açılan kapısının Libya olabileceğini kaydetti. Bunun gerçekleşmesi halinde orta vadede 10 milyar doları bulan ihracat tablolarının oluşabileceğini de sözlerine ekledi.


Türkiye, İhracat, Afrika, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı

Son Dakika Haberleri
15:12 FALKEN AZENIS FK510, Audi'nin performansına destek oluyor
15:12 Dicle Elektirik'ten Artuklu'ya 553 bin liralık aydınlatma yatırımı
15:10 Erzurum, Elazığ ve Van'daki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde 6 bin 481 çiftçi eğitim gördü
15:08 Koronavirüs tehlikesi, e-ticarette temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı
15:06 Ali Babacan, parti programını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 15:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DEİK/Karanfil: Libya'ya ihracat orta vadede 10 milyar dolara çıkabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]