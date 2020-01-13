DEİK’te değişim rüzgarı
14 dakika önce
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) cumartesi günü düzenlenen seçimli genel kurulunda iş konseylerinde önemli değişimler yaşandı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) cumartesi günü düzenlenen seçimli genel kurulunda iş konseylerinde önemli değişimler yaşandı. Yüksek katılımla gerçekleşen genel kurulda 6 bölge koordinatöründen 4'ünde başkan değişti.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:28
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