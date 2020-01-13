DEİK’te değişim rüzgarı - Son Dakika
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DEİK’te değişim rüzgarı

14 dakika önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) cumartesi günü düzenlenen seçimli genel kurulunda iş konseylerinde önemli değişimler yaşandı.

DEİK’te değişim rüzgarı, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) cumartesi günü düzenlenen seçimli genel kurulunda iş konseylerinde önemli değişimler yaşandı. Yüksek katılımla gerçekleşen genel kurulda 6 bölge koordinatöründen 4'ünde başkan değişti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:28 
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