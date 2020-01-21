DEİK’te gereksiz yarışa karşı önlem alınacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DEİK’te gereksiz yarışa karşı önlem alınacak - Son Dakika Ekonomi

DEİK’te gereksiz yarışa karşı önlem alınacak

10 dakika önce

Dünya Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, geçen hafta DEİK iş konseylerindeki seçimlerin arka planını yazdı.

DEİK’te gereksiz yarışa karşı önlem alınacak, System.String[]

Dünya Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, geçen hafta DEİK iş konseylerindeki seçimlerin arka planını yazdı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:51 
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