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DEİK’te gereksiz yarışa karşı önlem alınacak
10 dakika önce
Dünya Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, geçen hafta DEİK iş konseylerindeki seçimlerin arka planını yazdı.
Dünya Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, geçen hafta DEİK iş konseylerindeki seçimlerin arka planını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:51
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