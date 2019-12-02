DEİK'ten büyüme değerlendirmesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Kırılganlık düzeyi gerilemiş bir ekonomi olarak 2019'un son çeyreğinde ciddi oranda bir pozitif büyüme rakamı yakalayacağımızı ve 2019 yılını da beklentilerin üzerinde pozitif bir büyüme oranı ile kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamayla bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Ekonomideki dengelenme süreciyle birlikte yılın ilk yarısında gelen negatif büyüme rakamlarının ardından üçüncü çeyrekte yakalanan yüzde 0,9'luk büyümeyi, yeni bir pozitif dönemin ilk sinyali olarak değerlendirdiklerini aktaran Olpak, Türk iş dünyası olarak üretmeye, katma değer yaratmaya ve ülke ekonomisini daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Olpak, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanan gerileme ile kredi piyasasında yaşadığımız canlanma ve reel kesim ile tüketici güven endeksi gibi öncü göstergelerde yaşanan yukarı yönlü ivmelenme, ekonomik büyümemizin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde cari açıkta da artış yaşanıyor ve Türkiye'nin kırılganlığını artırıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise tekrar hızlı bir büyüme patikasına, bu sefer cari fazla veren bir ekonomi olarak giriyoruz. Kırılganlık düzeyi gerilemiş bir ekonomi olarak 2019'un son çeyreğinde ciddi oranda bir pozitif büyüme rakamı yakalayacağımızı ve 2019 yılını da beklentilerin üzerinde pozitif bir büyüme oranı ile kapatacağımızı öngörüyoruz."

Geçtiğimiz dönemde alınan yaraların önümüzdeki süreçte çok hızlı sarılacağını belirten Olpak, Türkiye'nin 2020 yılına özgüveni yüksek ve gelecek hedeflerine sıkı sıkıya bağlı bir ülke olarak gireceği değerlendirmesinde bulundu.