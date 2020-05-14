DEİK'ten Türk Kızılaya bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEİK'ten Türk Kızılaya bağış - Son Dakika

DEİK'ten Türk Kızılaya bağış

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), gıda yardımı ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınması için Türk Kızılaya 345 bin 600 lira bağışladı.

DEİK'ten Türk Kızılaya bağış, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), gıda yardımı ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınması için Türk Kızılaya 345 bin 600 lira bağışladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada göre, Türk Kızılay, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ederken anlamlı bir destek de DEİK'ten geldi.

DEİK kendi üyeleri adına, Türk Kızılayın ramazan gıda kolisi yardımı için 153 bin 600, bayramlık yardımı için 192 bin olmak üzere toplam 345 bin 600 lira nakdi bağış yaptı.

Gıda kolileri ve bayramlıklar, Türk Kızılay tarafından belirlenecek ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara dağıtılacak.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, online yapılan imza töreninde şunları kaydetti:

"DEİK ile birlikte önemli bir dayanışma göstererek, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardım için önemli bir bağışı imza altına alıyoruz. DEİK'in 1280 üyesinin herbiri adına hazırlanacak gıda kolileri, bayramlık desteklerini Burdur, Eskişehir, Isparta illerimiz ve 13 ilçemizde dağıtacağız. Ülkemizin ihracat ve ekonomisinin önemli aktörleri olan DEİK üyelerine şükranlarımızı arz ediyoruz. İş dünyamız ve sanayicilerimiz açısından da zor bir dönemden geçiyoruz. Ama böyle önemli desteklerle bugünlerin de sona ereceğini düşünüyorum. DEİK'in bu değerli desteğini en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

"Gücümüz yettiğince Kızılayın yanındayız"

Verdikleri destekle ilgili açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak da şunları aktardı:

"Asırlık çınarımız Kızılaya bugünlerde de ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. DEİK ailesi olarak bizim de çorbada tuzumuzun olduğunu göstermek istedik. Hali vakti yerinde ecdadımız bayram öncelerinde 'Arife Çiçekleri' diye bir isimle bayram öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları tepeden tırnağa giydirirlermiş. Biz bu güzel uygulamayı DEİK ailesi olarak daha önce de Kızılay vasıtasıyla yapmıştık. Bizim her zaman gücümüz nispetinde Kızılayın yanında olduğumuzun bilinmesi gerekiyor."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:50 Kaynak: AA


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