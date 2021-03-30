DEİK'ten "Türkiye-Filistin iş birliği fırsatları" etkinliği - Son Dakika

DEİK'ten "Türkiye-Filistin iş birliği fırsatları" etkinliği

30.03.2021 14:23
DEİK'ten

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Filistin İş Konseyi tarafından, Karşı Kanat Kuruluşu Filistinli İşadamları Derneği (PBA) ile iş birliğiyle düzenlenen "Interconnected Business Series: Türkiye-Filistin" toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Filistin İş Konseyi tarafından, Karşı Kanat Kuruluşu Filistinli İşadamları Derneği (PBA) ile iş birliğiyle düzenlenen "Interconnected Business Series: Türkiye-Filistin" toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Türk ve Filistinli bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tarım, gıda, ahşap, mobilya, plastik, paketleme ve kağıt, kozmetik, yapı malzemeleri, endüstriyel yağlar, makine ve ekipmanları, hizmet, ilaç ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Türkiye-Filistin arasındaki iş birliği fırsatlarının konuşulduğu etkinliğin moderatörlüğünü DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim yaptı.

Kerim, programda yaptığı konuşmada, DEİK'in 1985 yılında kurulduğunu belirterek, "DEİK'in ana görevi Türk özel sektörünün yurtdışına açılmasını ve yurtdışındaki yatırımların yönetilmesini, dış ülkelerle yatırım ortaklığı geliştirilmesini, üretim geliştirilmesi ve özellikle yurtdışı ve yurtiçi yatırımları ve fırsatları bulmak ve doğru işadamlarını o taraflara yönlendirmek. Yurtdışındaki işadamlarıyla işbirliği yapmak ve geliştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi'nin 1994'te kurulduğunu kaydeden Kerim, Filistin'deki karşı kanat kuruluşun ise Filistinli İşadamları Derneği olduğunu söyledi.

"İlişkilerimiz arasındaki sağlam kardeşlik temelleri bütün alanlarda da iş birliğimizi zorunlu kılmaktadır"

Filistinli İşadamları Derneği (PBA) Başkanı Mohammad Alamour, Türkiye ve Filistin arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak "Bu arada iki ülke ve haklarımız arasındaki ilişkilerin ne denli iyi olduğunu anlatacak değiliz bu herkesçe malumdur. Zaten ilişkilerimiz arasındaki sağlam kardeşlik temelleri bütün alanlarda da iş birliğimizi zorunlu kılmaktadır. Bizler burada çok önemli bir dönemde toplantımızın 18'incisini gerçekleştirmekteyiz ve bölgemiz siyasi, ekonomik ve sosyal bağlamda sürekli dönüşüm ve değişim yaşamaktadır. Bu dönüşüm ve değişimlerin yeni dünyanın bir göstergesi olduğu da gerçektir." dedi.

Türk hükümetine ve kurumlarına Filistin'den ithal edilen ürünleri teşvik etmesi ve yıllık hurma ithalatını 3 bin tona çıkarmış olmasından dolayı teşekkürlerini sunan Alamour, "Bunun tabi çok farklı ürün gamını ve yelpazesini kapsıyor olması da bizim için sevindirici bir durumdur.Bilindiği üzere Filistin ekonomisi işgal altında zor mücadele veren bir ekonomidir ve kardeş Türkiye ekonomisinin bu şartlar altında ekonomimizi bu şekilde desteklemiş olmasından dolayı da minnettarız." yorumunu yaptı.

Alamour, Türkiye ve Filistin özel sektörleri arasında iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bizler Cenin Sanayi Bölgesi'nin Türkiye ve Filistin özel sektörleri arasında iş birliği yaparak hayata geçirilmesinin Filistin halkının toprakları üzerindeki sağlam duruşunu ve direncini bu bağlamda desteklemiş olmasından dolayı bu projeye hepimizin elimizden geldiği kadar destek vermesi gerektiğini ifade etmek isteriz." dedi.

"Türk yatırımlarının Filistin'e gelerek Filistinliler ile birlikte olmasını ümit ediyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Ticaret Müşaviri Sabahaddin Tarhan da programda yaptığı konuşmada, "Türk yatırımlarının Filistin'e gelerek Filistinliler ile birlikte olmasını ümit ediyoruz. Bununla birlikte 670 milyon dolar Türkiye'nin Filistin'e ihracatı var. Bu Filistin istatistiklerini yansımış durumda." dedi.

Filistin'de 1 milyar doların üzerinde ticaret gerçekleştiğini belirten Tarhan, her iki tarafın faydasına olan her iki tarafın çıkarlarına olan bir sistemin olduğunu söyledi.

Filistin Ankara Ticaret Müşaviri Rana Abu Seba da Türkiye Filistin ilişkilerinin çok boyutlu geleceği olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Yatırımlar ilgili olarak Filistinli ve Türk şirketler gerçekten ortaklık bağlamında yatırım yapabilecekleri birçok alan var. Bu yatırım alanları ilk önce Türk piyasasına yönelik olabilir yada bu yatırımlar diğer pazarlara yönelik olabilir. Filistin pazarı ve diğer 3. ülkelerin pazarlarına yönelik olabilir. Yatırımla ilgili gerçekten de gelecek var. Her zaman diyorum ki hurma sektörü çok önemli. Hurma sektörü hem sürdürülebilir ekonomimiz anlamında önemli birde Türkiye'nin hurma ihtiyacı var.

Türkiye hurma ihtiyacının Filistin'den giderilmesi önemli bir mesele. Sadece Türkiye değil diğer pazarlara da yönlendirebiliriz. Birde elektronik ticaretle lojistik destek sağlanabilir. Farklı alanlarda farklı pazarlara beraber yönlendirilebilir buda önemli bir mesele. Her sektörde her alanda gerçekten büyük olanaklar var. Şu an sanayi bağlamında üretim yapılabilir."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Filistin, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK'ten 'Türkiye-Filistin iş birliği fırsatları' etkinliği - Son Dakika Ekonomi


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