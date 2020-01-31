DEİK: Ticareti durdurma kararı olmaması olumlu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DEİK: Ticareti durdurma kararı olmaması olumlu - Son Dakika Ekonomi

DEİK: Ticareti durdurma kararı olmaması olumlu

15 dakika önce

DEİK Asya Pasifik Koordinatörü Murat Kolbaşı, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının virüse bir çare bulunana kadar dünya ticaretini aşağı çekebileceğini ve küresel turizm sektörüne olumsuz etkileri olacağını belirtti.

DEİK: Ticareti durdurma kararı olmaması olumlu, System.String[]

DEİK Asya Pasifik Koordinatörü Murat Kolbaşı, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının virüse bir çare bulunana kadar dünya ticaretini aşağı çekebileceğini ve küresel turizm sektörüne olumsuz etkileri olacağını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:20 
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