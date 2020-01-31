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DEİK: Ticareti durdurma kararı olmaması olumlu
15 dakika önce
DEİK Asya Pasifik Koordinatörü Murat Kolbaşı, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının virüse bir çare bulunana kadar dünya ticaretini aşağı çekebileceğini ve küresel turizm sektörüne olumsuz etkileri olacağını belirtti.
DEİK Asya Pasifik Koordinatörü Murat Kolbaşı, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının virüse bir çare bulunana kadar dünya ticaretini aşağı çekebileceğini ve küresel turizm sektörüne olumsuz etkileri olacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:20
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