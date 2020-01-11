Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dış ticaret açığımızı yüzde 45 oranında düşürerek, 54 milyar dolardan 29 milyar dolar seviyelerine geldik. İhracatın ithalatı karşılama oranı, bu sene yüzde 85,8 seviyelerine çıktı. 1957 senesinden itibaren son 62 senede görülen en yüksek orandır. İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz." dedi.

Bakan Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ticaret savaşları, koruyucu önlemler ve yakın coğrafyalarda yaşanan çatışmaların küresel ticareti olumsuz etkilediğini söyledi.

Küresel ekonominin çok yoğun bir dönemden geçtiğini ifade eden Pekcan, "Özellikle küresel ticareti düzenleyen Dünya Ticaret Örgütü'nü ve burada yürütülen ticari müzakerelerin geleceğinin tartışıldığı bir süreç içerisindeyiz. Böyle bir ortamda ticaret diplomasisinin ve uluslararası ilişkilerin rolü, daha önemli bir hale gelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinden aldığı pay, 2000 yılında yüzde 43,2 iken 2018 yılında bu oran yüzde 59,2'ye yükseldi. Gelişmekte olan ülkeler, küresel ekonomiden daha fazla pay almaya başlamışlardır. Aynı şekilde küresel mal ticaretinde gelişmekte olan ülkelerin payı 2000 yılında yüzde 34,7 iken 2018 yılında bu oran 48,3'e yükselmiş. Ticaret savaşları da böyle başlıyor. Her ne kadar ABD- Çin ekonomisi arasında bir ticaret savaşıymış gibi görülmekle beraber genel çerçeveden bakıldığında bu ticaret savaşı tüm küresel ekonomiyi etkilemektedir." diye konuştu.

İş konseylerinin çalışmalarının ilerleyen dönemde ihracatı önemli ölçüde artıracağına yürekten inandığını bildiren Pekcan, "2016-2017 Ekim aylarında dünyada korumacılık önlemlerine tabi küresel ticaret hacmi 79 milyar dolarken, 2018-2019 Ekim aylarına baktığımızda bu tutar 10 kat artarak 747 milyar dolara yükseldi. Türkiye'ye baktığımızda 2017 yılında ihracatımızın 893 milyon doları ticari korumacılık önlemlerine tabiyken, 2018 yılında 7,7 milyar dolar 2019 yılında ise 10,8 milyar dolara ulaştı. Biz bu şartlar altında ticaretimizi büyütmeye, ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Önümüze çekilmeye çalışılan bariyerleri ticari diplomasinin imkanları ile aşmaya çalışıyoruz. Ticaretimizin artmasında TİM ve DEİK gibi kuruluşlarımızın devreye girmesi de kritik bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatını en çok artıran ülkeler sıralamasında 7. sıradayız"

Küresel ticaretin çok zorlu koşullarda yapıldığına dikkati çeken Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene zorlu koşullara rağmen ihracat rakamlarımızı 2,04 artırarak 180 milyar doları geçmiş bulunmaktayız. Dünyada en çok ihracat yapan 50 ülkenin ihracatları, 2019 Ekim ayı itibarıyla ilk 9 aylık verilere baktığımızda yüzde 2,7 azalmış durumdadır. Japonya'nın yüzde 4,5, Almanya'nın yüzde 5,5, İngiltere'nin yüzde 6,5, Güney Kore'nin yüzde 9,8 oranında ihracatları azalmıştır. Türkiye'nin 2019 ilk 9 ayında ihracatı yüzde 2,6 artmıştır. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2019 ilk 9 ay verilerine göre, en çok ihracatını artıran ülkeler sıralamasında 7. sıradayız. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 2020'de daha fazla efor sarf etmenizi bekliyoruz."

Bakan Pekcan, "Dış ticaret açığımızı yüzde 45 oranında düşürerek 54 milyar dolardan 29 milyar dolar seviyelerine geldik. İhracatın ithalatı karşılama oranı, bu sene yüzde 85,8 seviyelerine çıktı. 1957 senesinden itibaren son 62 senede görülen en yüksek orandır. İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz. Allah daha iyilerini görmeyi kısmet etsin." ifadelerini kullandı.

DEİK'in 95 farklı sektör kuruluşun kurucu kuruluş statüsü ile destek verdiği geniş tabanlı bir platform olduğunu hatırlatan Pekcan, "Bu 95 kuruluş haricinde başka sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları da DEİK'e katkı sağlamaktadır. DEİK bir STK kuruluşu olmasının ötesinde Türk özel sektörünün ticaret hayatında birlikteliğini temsil etmektedir. Kapsayıcı ve birleştirici alt yapısı ile dünyanın hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlar ile kurduğu ilişkiler sayesinde eşine az rastlanır bir kurumsal yapıda faaliyet gösteren, benim de çok önem verdiğim bir kuruluşumuzdur." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan'a konuşmasının ardından, DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından "Ticari Diplomasi Onur Ödülü" takdim edildi.