Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Ortak akılla hareket ettik ve bir bütün olarak, ufuk açıcı bir sinerji yakaladık. İş konseylerimizi bölge bazlı bir torba yapıdan, ülke bazlı odaklanmış bir yapıya kavuşturduk. İş konseylerimizin tamamen kendi ülkelerine yoğunlaştığı bu yeni modelde Başkan ve Yürütme Kurulları için önceden ilan edilmiş kurallar çerçevesinde yürütülen, şeffaflığı da içinde barındıran bir seçim sistemini de devreye aldık." dedi



Olpak, DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 145 iş konseyinin 117'sinde mutabakat ile tek liste seçimlerin gerçekleştiğini söyledi.



Üyelerin yüzde 94'ünün seçimlere katılıp oy kullandığını aktaran Olpak, "Değerlerimiz çerçevesinde hareket etmek kaydıyla, yarış bizim için elbette sorun değildir. Yarış, o ülkede veya o ülkeyle iş yapanlar arasında geçtiği sürece güzel bir şeydir. Çünkü rekabet kaliteyi de beraberinde getirir. Bu güzel ülkeyi seven insanlardan kurulu bu ailede, ülkeler arası iş birliğini kimler daha iyi geliştirebiliyorsa, onlar bizim öncelikli tercihlerimizdir. Bunun dışında ne başka bir ölçü ne başka bir kimlik ne de başka bir gruplaşma hedefimiz değildir." diye konuştu.



Türk diasporasının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak için DTİK - Dünya Türk İş Konseyi olarak dünya genelindeki 6 bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirten Olpak, şöyle devam etti:

"Her İş Konseyi Başkanımızın, ilgili ülkedeki büyükelçilerimizle bir araya geldiği karşılıklı ve bölgesel toplantılar gerçekleştirdik. Dışişleri ve Ticaret Bakanlarımızın ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Büyükelçiler Çalışma Yemeğimizi, İş Konseyi Başkanları ve Ticaret Müşavirleri Buluşmalarımızı gerçekleştirdik.

Sayın Ticaret Bakanımızla ayrıca bir araya geliyoruz. Kendisiyle Asya Pasifik ve Afrika İş Konseyleri Başkanları Çalışma Toplantılarımızı düzenledik. Diğer bölgelerle ilgili toplantılarımızı önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz."



"Dünyanın dört bir yanında çalışıyoruz"

Dünyanın dört bir yanında İş Konseyleri vasıtasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ortak akılla hareket ettik ve bir bütün olarak, ufuk açıcı bir sinerji yakaladık. İş Konseylerimizi, bölge bazlı bir torba yapıdan, ülke bazlı odaklanmış bir yapıya kavuşturduk. İş Konseylerimizin, tamamen kendi ülkelerine yoğunlaştığı bu yeni modelde, Başkan ve Yürütme Kurulları için önceden ilan edilmiş kurallar çerçevesinde yürütülen, şeffaflığı da içinde barındıran bir seçim sistemini de devreye aldık



DEİK aidatımızda, ilk defa üye olacak firmalar için ilk yılda yüzde 60'lık çok önemli bir indirim yaptık. İş Konseyi aidatlarımızda da yüzde 20 indirim gerçekleştirdik. Ayrıca pozitif ayrımcılık yaparak tüm DEİK üyesi firmalara yurt içi ve yurt dışı tüm etkinliklerimizde üye olmayanlara göre yüzde 20 indirim yapmaya karar verdik. İnanıyoruz ki bu cazip yaklaşımlardan faydalanarak bu kapıdan içeri giren bir üyemiz kolay kolay bu aileden ayrılmak istemeyecektir.



2020 yılı için İş Konseyi aidatlarımız genel kurulumuzda belli oldu. Birkaç tane iş konseyimiz hariç iş konseylerimiz yeni yıl aidatlarında artış gerçekleştirmedi. Artış yapan birkaç konseyimiz de bunu çok küçük oranlarda yaptılar. Hatta bir iş konseyimiz aidatında yüzde 40 oranında indirim yaptı. Bu güzel ve düşünceli yaklaşımları için tüm iş konseylerimize teşekkür ediyorum."

Ticari Diplomasi Ödüllerini, konseyleri adına almaya hak kazanan iş konseyleri başkanlarının başarılarını hep beraber kutlayacaklarını ifade eden Olpak, "İyi yapılmış işleri takdir etmeye, alkışlamaya, motivasyonumuzu yükseltmeye ihtiyacımız var. Nasıl kötü bir durum karşısında eleştiriyorsak, iyiyi de fark edip alkışlamalıyız. Dünya edebiyat tarihinin sevilen isimlerinden Moliere'nin dediği gibi 'Yaptığımız şeyler için verilebilecek en tatlı ödül bunlara verilen kıymeti görmek ve sizi onurlandıran alkışları duymaktır.' Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ödül törenimiz, bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale gelecek ve iş konseylerimiz için bir motivasyon kaynağı olacak. Şimdiden performanslarını taçlandıracağımız tüm arkadaşlarımı huzurlarınızda tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

-15 Ticari Diplomasi Ödülü verildi



"Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi" kategorisinde A grubu ülkelerin birincisi Türkiye- ABD İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ödül aldı. B-C grubu ülkelerin birincisi ise Türkiye- Nijerya İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy ödül aldı.



"Üye İlişkileri ve Kazanımı" kategorisinde sektörel iş konseylerinden Sağlık İş Konseyi birinci oldu ve İş Konseyi Başkanı Orhan Gazi Yiğitbaşı ödül aldı. B-C grubu ülkelerin birincisi olan Türkiye-Suriye İş Konseyi adına İş Konseyi Başkanı Sait Kılıç'a ödül verildi.



"Medya Görünürlüğü" kategorisinde, A grubu ülkeler birincisi Türkiye- ABD İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'a ödül takdim edildi. B-C grubu ülkelerin birincisi ise Türkiye- Macaristan İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ödüle layık görüldü.



"Paydaşlarla İlişkiler" kategorisinde, A grubu ülkelerin birincisi, Türkiye- Çin İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ödül aldı. B-C grubu ülkelerin birincisi ise Türkiye- Angola İş Konseyi olurken İş Konseyi Başkanı Abdullah Eriş'e ödül takdim edildi.



"Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi" kategorisinde, A grubu ülkeler birincisi, Türkiye- Azerbaycan İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat ödül aldı. B-C grubu ülkelerin birincisi Türkiye- Bulgaristan İş Konseyi adına ise İş Konseyi Başkanı Osman Ak'a ödül verildi.



"Hedef Gerçekleştirme" kategorisinde, Özel Amaçlı İş Konseylerinden Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi birinci oldu ve İş Konseyi Başkanı Mahmut Volkan Kara ödül aldı. B-C grubu ülkelerin birincisi Türkiye- Sırbistan İş Konseyi adına ise İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül'e ödül takdim edildi.



"Üstün Performans" kategorisinde, A grubu ülkeler birincisi Türkiye- ABD İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ödül aldı. B-C grubu ülkelerin birincisi Türkiye- Libya İş Konseyi oldu ve İş Konseyi Başkanı Muzaffer Aksoy'a ödül verildi.



Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde iş konseylerine verilen ödüllerin ardından DEİK Başkanı Nail Olpak Ticari Diplomasi Onur Ödülü'nü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a takdim etti.