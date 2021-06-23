DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "2019 yılında turizm gelirlerimiz 34,5 milyar dolardı, geçen sene 12 milyar dolarlara indi. Ama şimdi biliyorsunuz bugünden itibaren Rusya'dan Türkiye'ye seferler başlıyor ve önümüzdeki dönemde, belki yaz mevsiminin bir kısmını kaçırdık ama bu sene 20 milyar dolarlara ulaşacağız diye tahmin ediyoruz." dedi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni" etkinliği, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Turagay, törenin açılışında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle 2020'nin ekonomik açıdan zorlu bir yıl olduğunu ancak bu yıl Türkiye'nin ihracat ve büyümede iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

2020'nin dördüncü çeyreğinden itibaren ekonominin toparlanmaya başladığını ve Türkiye'nin yılı yüzde 1,8'lik bir büyümeyle kapattığını anımsatan Turagay, "2021'de ilk çeyrek büyümemiz yüzde 7 ve bunda 1,1 puanlık net ihracatın katkısı var. Peki bu nasıl oldu? İhracatımız 5 ayda yüzde 38,3 artarak 85,2 milyar dolara ulaştı. Bunlar büyük başarılar. Hedefimiz 200 milyar dolarları görmek. Son 12 aylık rakamlara bakarsak 198 milyar doları bulmuş durumdayız son 12 ay itibarıyla. Haziran da iyi geliyor, dolayısıyla inşallah 200 milyar dolarları da hep beraber geçeceğiz." diye konuştu.

Dünya ekonomisi açısından da 2021 yılının olumlu sinyaller verdiğini belirten Turagay, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,3 daralmasına karşın bu sene yüzde 6 büyümesinin beklendiğini, dünya ticaretin de ise geçen seneki yüzde 5,8 daralıştan sonra bu yıl yüzde 8 yükseliş öngörüldüğünü kaydetti.

"Aşılamada ne kadar hızlı yol aldığımızı görüyorsunuz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, dış ticaret açığının azaltılması için de çalışmalar yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2019 yılında turizm gelirlerimiz 34,5 milyar dolardı, geçen sene 12 milyar dolarlara indi. Ama şimdi biliyorsunuz bugünden itibaren Rusya'dan Türkiye'ye seferler başlıyor ve önümüzdeki dönemde, belki yaz mevsiminin bir kısmını kaçırdık ama bu sene 20 milyar dolarlara ulaşacağız diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla cari işlemlerde de adımlar atılacak. Bir yandan da aşılamada ne kadar hızlı yol aldığımızı görüyorsunuz. Günde 1,5 milyon dozları bulduk. Şu anda her iki aşısını da tamamlamış vatandaşlarımızın toplam nüfus içerisindeki payı yüzde 17'lere ulaştı. Bu hızla devam ediyor. Bunlar hep olumlu göstergeler."

Türkiye'nin uluslararası tedarik zincirleri açısından önemli bir merkez olma potansiyeline ve kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Turagay, "Bunun da sonuçlarını yavaş yavaş görüyoruz. Tabii ki sıkıntılarımız var, konteynır bulunmasındaki sıkıntılar, ham madde fiyatlarındaki artışlar, çok yükseldi emtia fiyatları. Bunların hepsini yaşıyoruz. Bu sıkıntıları da aşacağız inşallah. Biz de bakanlık olarak bu konularda çalışıyoruz." dedi.

"Gündemimizde AB ile tesis etmiş olduğumuz Gümrük Birliği'nin modernizasyonu var"

Bakanlığın ticari diplomasi alanında da yoğun mesai harcadığını anlatan Turagay, "Gündemimizde AB ile tesis etmiş olduğumuz Gümrük Birliği'nin modernizasyonu var. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde Sayın Bakanımızın öncülüğünde çalışıyoruz. Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemeleri de çok önemli. Bunlarla ilgili AB kaynaklarından nasıl yararlanabiliriz bunlar üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turagay, ABD'nin Türkiye için vazgeçilmez bir pazar olduğunu ve orada da ihracat konusunda daha yüksek rakamlara çıkılacağını belirterek, "ABD'ye ihracatımız ilk 5 ayda yüzde 42'nin üzerinde arttı, AB'ye ihracatımız yüzde 41'lerin üzerinde arttı. Bunlar aslında adım adım bu yolda ilerlediğimizi gösteriyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

"Kaynak çeşitliliğinin önemini daha iyi kavradık"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada bazı kapıların kapanmasına sebep olduğunu ancak "gönül kapıları açık iş dünyası" temsilcileri olarak, yeni kapılar açtıklarını söyledi.

Salgın sürecinde yaşanan gelişmelere ve değişikliklere değinen Olpak, dijitalleşme ve yapay zekanın düşünülenden daha fazla insanların hayatına girdiğini ve girmeye devam edeceğini söyledi.

"Glokalleşme"nin, yani globalleşme ve yerelleşmenin bir karışımını ifade eden söz konusu kavramın da insanların hayatına daha fazla girmeye başladığına dikkati çeken Olpak, "Kaynak çeşitliliğinin önemini daha iyi kavradık. Ölçek ekonomisi daha fazla ürün ya da hizmet sunanların rekabette öne geçebildiği yapı demektir ama bu aynı zamanda sınırlı kaynağa mahkum olmanın da sonuçlarını getirdi. Buradan çıkaracağımız dersler var." dedi.

Olpak, ulaşılabilirlik kavramının yanı sıra tedarik zincirinin de bu dönemde öne çıktığını belirtti.

ABD ile uzun vadeli ilişkilerin öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Olpak, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere de önem verdiklerini ve bu kapsamda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda olumlu gelişmeler olabileceğini dile getirdi.

Bir diğer öncelikli alanlarının ise Yeşil Mutabakat olduğunu belirten Olpak, "Hepimiz açısından son derece önemli bir sürecin içerisindeyiz. Hem ıskalamamalıyız hem gereksiz bir maliyetin içerisine girmemeliyiz hem de bariyerler olmamalı." dedi.

Afrika Kıtası'nın da çok önem verdiklerini vurgulayan Olpak, "Antalya Diplomasi Forumundaki DEİK Afrika Oturumumuza katılan 14 Afrika Ülkesinin Dışişleri Bakanlarından birisinin söylediği 'Siz Afrika'da hiç sömürgeci olmadınız ve başkaları gibi vur-karını al-kaç şeklinde çalışmıyorsunuz" ifadesi, bölgedeki en değerli gücümüz." açıklamasında bulundu.

Olpak ayrıca dijitalleşme konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ve Yurt Dışı Girişim Sermayesi Fonlarının Türkiye'deki teknoloji start-up'larına yatırım yapmasını ve Türkiye'deki girişim sermayesi fonlarıyla iş birliklerinin kurulmasını sağlamak için, şubat ayında "DEİK Start-up Expo" etkinliğini planladıklarını sözlerine ekledi.

Ödül alan iş konseyleri

Öte yandan, açılış konuşmalarının sonrasında, 2020 yılı performanslarına göre değerlendirilen iş konseylerinin ödülleri Turagay ve Olpak tarafından takdim edildi.

Törende, her kategoriden iki iş konseyine ödül verildi. Buna göre, "Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi Ödülü" kategorisinde DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) ile DEİK/Türkiye- Bulgaristan İş Konseyi, "Üye İlişkileri ve Kazanımı Ödülü" kategorisinde, DEİK/Türkiye- Katar İş Konseyi ve DEİK/Türkiye- Libya İş Konseyi, "Medya Görünürlüğü Ödülü" kategorisinde, DEİK/ Türkiye - Amerika İş Konseyi (TAİK) ve DEİK/Türkiye - Güney Afrika İş Konseyi", "Paydaşlarla İlişkiler Ödülü" kategorisinde, DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi ile DEİK/Türkiye- Tacikistan İş Konseyi, "Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi Ödülü" kategorisinde DEİK Sağlık İş Konseyi ile DEİK/Türkiye- Bangladeş İş Konseyi ve "Üstün Performans Ödülü" kategorisinde de DEİK/Türkiye- Almanya İş Konseyi ile DEİK/ Türkiye- Bahreyn İş Konseyi ödülün sahibi oldu.