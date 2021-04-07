DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir: "Bulgaristan dünyaya açılan kapımız" - Son Dakika

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir: "Bulgaristan dünyaya açılan kapımız"

07.04.2021 11:41
DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'i şu anda Avrupa'ya yapılıyor ve Avrupa'ya giden bizim önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey yani Bulgaristan sınır kapıları, buradan yılda bir milyon...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'i şu anda Avrupa'ya yapılıyor ve Avrupa'ya giden bizim önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey yani Bulgaristan sınır kapıları, buradan yılda bir milyon tır geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden (EGD) yapılan açıklamaya göre, EGD ile DEİK'in birlikte düzenlediği "Ticari Diplomasi Yolculuğu" buluşmalarında bu defa Bulgaristan masaya yatırıldı.

Etkinliğin konuğu DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Sarıbekir, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri, fırsatları anlattı.

EGD Başkanı Celal Toprak'ın katkılarıyla ve Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Barış Ergin'in moderatörlüğünde düzenlenen çevrim içi toplantıda Sarıbekir, Bulgaristan'ın Türkiye'nin ihracatı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Mart ayında günde 2 bin tır"

Türkiye'nin ihracatı için Bulgaristan'ın çok önemli bir ülke olduğunu aktaran Sarıbekir, "İhracatımızın yüzde 55'i Avrupa'ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük bir kısmını yıllık bir milyon tır ile Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Hem komşumuz hem de Avrupa'ya açılan kapımız. Ama artık bence sadece Avrupa'ya değil, dünyaya açılan kapımız." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan'a ilk gittiklerinde 8 milyon nüfus olduğunu hatırlatan Sarıbekir, şunları kaydetti:

"Bugün 5,5 milyonlara indi. 3 milyon kişi Avrupa'da çalışıyor. Bulgaristan'da yatırım olursa bu Avrupa'da çalışan kişiler de tekrar kendi ülkelerine döner. Türkiye'nin ihracatı da azalmaz. Türkiye'de yaptığımız ürünler Bulgaristan'daki tesislerde elden geçirilip tekrar tüm dünyaya satılabilir. Bu nedenle Bulgaristan, baktığımız zaman aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Avrupa kapısı dediğimizde ise, Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'i şu anda Avrupa'ya yapılıyor ve Avrupa'ya giden bizim tek önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey kapıları yani Bulgaristan sınır kapıları. Bu kapılardan yılda bir milyon tır geçiyor. Bir milyon tırı saymakla bitiremezsiniz. Mart ayında günde 2 bin tıra ulaştı ve bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Günde 2.000 tır karşı tarafa geçti. Gelenler ile beraber 4.000 tıra çıkıyor."

Toplam tır rakamının 1 milyon 200 bine kadar ulaşacağını da belirten Sarıbekir, "Bildiğiniz üzere şu anda konteyner bulmada büyük bir sıkıntı var. Ancak bizim karayolunu, treni, demir yollarını hep gündemde tutmamız gerekiyor. Bulgaristan bizim için bir komşudan daha önemli, dünyaya, Avrupa'ya açılan kapımız ve lojistik önümüzdeki dönemlerde çok daha önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

"4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi"

Türkiye'nin Bulgaristan'la olan ticari ilişkilerindeki rakamları da belirten Sarıbekir, "Bulgaristan ile 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bu dengeli bir dış ticaret hacmi. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2,4 milyar dolar. Bulgaristan'ın bize ihracatı ise 2,1 milyar dolar. Bunun 2021'de 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023'te bu rakamın 6-7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz." yorumunu yaptı.

Sarıbekir, Bulgaristan'da 70 Türk yatırımcısı olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Bunların içinde büyük çaplı sanayi yatırımcıları da mevcut. Bulgaristan'daki doğrudan Türkiye'den gelen yatırımlar resmi olarak 2,5 milyon avro civarında. Bulgaristan, Türkiye'den en çok yatırım çeken ülkelerin başında geliyor. Avrupa'ya açılan kapımız olması dolayısıyla Türk yatırımcılar için her zaman bir cazibe merkezi. Bir diğer önemli husus da iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri. Bu sene Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren turist sayısı da arttı. Sınır kapımız hiç kapanmadı. Bugün sadece 72 saatlik PCR raporu ile Bulgaristan'a gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde onlar da Türkiye'ye gelebiliyor."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Bulgaristan, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir: 'Bulgaristan dünyaya açılan kapımız' - Son Dakika Ekonomi


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