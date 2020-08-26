DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi, NBD Emirates Bankası ile iyi niyet anlaşması imzaladı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türkiye- Hindistan İş Konseyi ile NBD Emirates Bankası arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.

DEİK açıklamasına göre, Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez ve NBD Emirates Hindistan Üst Yöneticisi (CEO) Sharad Agarwal'ın katılımıyla video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda, iyi niyet anlaşmasının imzaları da dijital olarak gerçekleştirildi.

Türkiye-Hindistan İş Konseyi ile Emirates NBD Mumbai Ofisi anlaşma kapsamında iki ülke arasında ticareti kolaylaştıracak öneriler bulunuyor. Öneriler arasında, DEİK üye firmalara verilecek hizmet ve servislerin listesinin olduğu broşür veya tanıtım föyünün bankada yer alması, Hindistan ile ticaret yapmak isteyen firmalar için NBD'nin gerek Türkiye üzerinden gerekse Hindistan/ Dubai üzerinden çalışabilecekleri, görüş alabilecekleri, operasyonda görevli ilgili kişilerin bilgilerinin sağlanması ile ticari aktivitelerin hız kazanması, NBD Emirates Bankası'nın, Hindistan bankacılık kanun ve regülasyonlarında yapılan değişikliklerin müşterilerine aktarılırken, DEİK'e de bilgi gönderimi yapmaları ile ülkedeki bankacılık anlamındaki güncel gelişmelerin İş Konseyi üyelerinin de takibini kolaylaştırması ve düşük masraflı teminat mektubu sunulması yer alıyor.

Özellikle Türk ve Hint bankaları arasındaki sorunlar, ikili ticareti olumsuz etkiliyor. Hint bankalarıyla ilgili temel sorun ise, Hint bankalarının Türk bankalarıyla olan muhabir ağlarını kullanmaması ve dolayısıyla direkt çalışılamamasından kaynaklanıyor.

Hindistan'da iş yapmak isteyen Türk şirketleri banka teminatına ihtiyaç duyduğunda, her iki ülke bankalarının çalıştığı üçüncü başka bir ülke bankasının araya girmesi maliyetleri oldukça artırıyor. Bu konuda, NBD Emirates Bankası tarafından yapılabilecek bir çalışmanın da DEİK üye firmalarına avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

"Ticaret ve yatırım ilişkilerinin kolaylaştırılması hedefleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Türk firmalarına birçok banka işlemlerinde kolaylık sağlama noktasında iyi niyet göstergesi olan bu anlaşmayla birlikte, düşük masraflı teminat mektuplarından hızlı para transferlerine ve DEİK üyelerinin NBD Emirates bankasının sağladığı kurumsal hizmetlere ilişkin dağıtım listesine eklenmesine kadar çok sayıda önemli adımların atılması gerekliliğini Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak NBD Emirates Bankasına ilettiklerini belirtti.

Dönmez, imzalanan iyi niyet anlaşmaları sayesinde Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.