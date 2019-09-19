Deik türkiye-ingiltere iş konseyi başkanı gür: ingiltere'nin bize ihtiyacı var

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere-AB- Türkiye üçgeninde yaşanabilecek siyasi, makroekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür , "Belki biz İngiltere'ye ürün satamazsak bile İngiltere bize gelecek. Ortadoğu'da Orta Asya 'da İngiltere'nin bize ihtiyacı var. Birlikte iş yapacağız" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'da en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunan İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması durumunda; AB ile yakın ilişkileri bulunan, adaylık süreci devam eden ve 1996 yılından beri Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye'yi nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

İngiltere-AB-Türkiye üçgeninde yaşanabilecek siyasi, makroekonomik riskler ve fırsatlar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 'Brexit: Türkiye-Birleşik Krallık-AB İlişkilerinde Siyasi Riskler ve Fırsatlar' başlığıyla düzenlenen seminerde ele alındı.

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür seminer sonrasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"TİCARİ ZARARIMIZ FAZLA OLMAYACAK"

Brexit'in İngitere Parlamentosu'nda AB'den anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılınması konusunda üç kere oylama yapıldığını anımsatan Remzi Gür, "Anlaşmasız ayrılırsa biz zarar göreceğiz. Anlaşmalı ayrılırsa Gürlük Birliği'nden istifade etmiş oluyor. Biz de 'eğer anlaşmalı veya anlaşmasız ayrılırsanız bizimle ticaretiniz nasıl olur?'u tartışıyoruz. Kendileri de bir şey bilmediği için henüz neticeye varmış değiliz. İngiltere de Türkiye de büyük bir devlet. Öyle veya böyle ticaretimiz devam edecek. Eğer anlaşmalı bir Brexit olursa ticari zararımız fazla olmayacak" dedi.

"AB İLE OLAN ANLAŞMASINI YERİNE GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

"İki ülke bir anlaşma yapmamız lazım. Avrupa Birliği dışında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. Avrupa Birliği'ni de ikna ederek yapmamız lazım" diyen Gür, "Maalesef bu anlaşmayı henüz bir yere oturtamadık. Avrupa Birliği İngiltere'nin çıkmasından dolayı rahatsız. Bizi de kabul etmiyor. Yani ortada olumsuz bir hareket devam ediyor. Ama biz büyük bir ülkeyiz. İngiltere'nin AB ile olan anlaşmasını yerine getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Türkiye'de 3 bine yakın İngiliz sermayeli şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımcı ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığını bildiren Gür, "Belki biz İngiltere'ye ürün satamazsak bile İngiltere bize gelecek. Ortadoğu'da Orta Asya'da İngiltere'nin bize ihtiyacı var. Birlikte iş yapacağız. İngiltere'nin 3 bine yakın iş insanı Türkiye'de yatırım yapmış durumda. Türkiye'deki dördüncü büyük yabancı yatırımcı. Dolayısıyla biz İngiltere ile işimizi devam ettireceğiz. Korkulacak bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçen yıl Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı ilk on ülke içerisinde İngiltere altıncı sırada bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 18,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 11,2 milyar doları ihracat, 7,4 milyar doları ithalat olarak gerçekleşti. Öte yandan geçtiğimiz yıl İngiltere şirketleri Türkiye'de yaklaşık 409 milyon dolarlık yatırım yaparken, İngiltere'deki Türk firmalarının yaptığı yatırım miktarı ise 323 milyon dolara ulaştı.