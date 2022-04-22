DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu

22.04.2022 22:53

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan'ın önde gelen gazetecileriyle iftarda buluştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan'ın önde gelen gazetecileriyle iftarda buluştu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Alimcan Osarov ve Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Şerzadhan Kudrethoca'nın da hazır bulunduğu iftar programına çok sayıda Özbek gazeteci katıldı.

İftar öncesinde konuşan Özgüven, DEİK'in faaliyeti hakkında bilgi verdi.

Son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu aktaran Özgüven, bu çerçevede Özbek ve Türk iş adamlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Büyükelçi Bekar da Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde gelişmekte olduğunu kaydederek, amaçlarının bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımak olduğunu vurguladı.

Kudrethoca ise Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine iş insanlarının yanı sıra gazetecilerin de önemli katkı sağladığını dile getirdi.

DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu
DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu
DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu
DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov'u ağırladı Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov'u ağırladı Bursa Kent Konseyi ailesi iftarda buluştu Bursa Kent Konseyi ailesi iftarda buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Putin'e yakınlığıyla bilinen iki Rus oligark, aynı gün aile üyelerini öldürüp intihar etti
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 23:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özbek gazetecilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement