DEİK ve İTÜ üniversite-sanayi iş birliği için protokol imzaladı - Son Dakika

DEİK ve İTÜ üniversite-sanayi iş birliği için protokol imzaladı

03.03.2021 14:11
DEİK ve İTÜ üniversite-sanayi iş birliği için protokol imzaladı, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), eğitim, staj, Ar-Ge, uluslararası organizasyonlar ile eğitim ve araştırma konularında iş birliği protokolü imzaladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), eğitim, staj, Ar-Ge, uluslararası organizasyonlar ile eğitim ve araştırma konularında iş birliği protokolü imzaladı.

İTÜ açıklamasına göre, DEİK Başkanı Nail Olpak ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından imzalanan protokol ile İTÜ ile DEİK arasındaki istihdam, mesleki eğitim, kurumsallaşma, ticari diplomasi, markalaşma, insan kaynakları yönetimi süreçleri, dijitalleşme, insan yönetimi zirveleri, uluslararası organizasyonlar ve araştırma konularında üniversite-sanayi iş birliği bağlamında önemli projelerin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Protokol, DEİK üyeleri ile İTÜ yönetimi, öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkilerin tesisi, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımının sağlanması ve ortak bilimsel ve iş dünyasına yönelik organizasyonların gerçekleştirilmesini kapsıyor.

Protokol kapsamında her iki kurum tarafından belirlenecek hedef ülkelerle üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik ortak faaliyetler yapılacak. DEİK ve İTÜ arasında oluşturulacak komisyonlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği gibi kurucu kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacak. Ticari diplomasi, eğitim, ekonomi başlığında oluşturulacak komisyonlar, iş konseyleri ile özel projelerde çalışmalar yapmak üzere bir araya gelecek. Komisyonlar, özellikle Türk ve yabancı öğrencilerin staj hareketliliğinin koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapacak ve öğrenciler için yeni staj imkanları oluşturulacak.

"Özel sektörümüze ve öğrencilerimize değer katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk özel sektörünün geleceği için üniversite-sanayi iş birliğinin çok değerli bir kazanım olduğunu belirterek, "Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK olarak üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle sürekli temas halindeyiz. 146 iş konseyimiz ile ülke ve sektör bazlı yürüttüğümüz küresel ticari diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında, üniversitelerimizi de iş dünyamız için çok kıymetli bir hazine ve itici bir güç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü üniversitelerinden ve mezunu olmaktan gurur duyduğum İTÜ ile imzaladığımız iş birliği protokolü de bu bağlamda özel sektörümüze ve öğrencilerimize değer katacak. Kuracağımız nitelikli komisyonlar ile eğitimden ekonomiye, ticari diplomasiden Ar-Ge projeleri ve yurt dışı staj programlarına kadar oldukça kapsamlı bir projeksiyon sunacağız. Akademik ve bilimsel bakış açısıyla birlikte üniversite öğrencilerimizin dinamizmini iş dünyamızla buluşturacağız. Özellikle Türk sanayisinin küresel ticaretteki üretim gücünü artırmak adına, yüksek katma değerli projelere imza atmayı hedefliyoruz."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da İTÜ'nün iş dünyası ile kurduğu iş birliklerine bir yenisinin daha eklendiğini aktararak, "DEİK'le çok kapsamlı ve son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bir protokol imzaladık. Hedef ülkelerle yapılacak Ar-Ge çalışmaları, staj imkanları ve özel projelere dair öncelikle bir komisyon kurulacak ve bu komisyonda yapılacak çalışmalar sayesinde, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz iş dünyasıyla çok daha yakın çalışma imkanı elde edecektir. İTÜ olarak üniversite-sanayi iş birliğini her zaman ön planda tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DEİK ve İTÜ üniversite-sanayi iş birliği için protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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