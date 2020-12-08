DEİK webinarında Türkiye-Çekya iş birliği fırsatları ele alındı - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Savunma sanayi konusunda Türkiye ve Çekya arasında çok önemli iş birlikleri başladı. Pandemi kısıtlamalarına rağmen hemen hemen her hafta bir savunma sanayi şirketini Ankara'ya uğurluyoruz ya da Türkiye'den gelen konuklarımız oluyor." dedi.

Bağış, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nca (DEİK) düzenlenen "Türkiye-Çekya İş Birliği Fırsatları" webinarında yaptığı konuşmada, DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi'nin pandeminin getirdiği kısıtlamalara rağmen güzel projelere imza attığını söyledi.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'in dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu aktaran Bağış, "Özellikle iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 3,5 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarma hedefimize hizmet edecek çalışmalarda önemli katkıları olacağına inanıyorum, kendisini tebrik ediyorum." dedi.

"Türkiye'de de, Çekya'da da güzel fırsatlar var"

Bağış, son bir yıl içerisinde PPF şirketinin Sabancı Holding ile bir ortaklığa girdiğini, ciddi miktardaki bir yatırım ile Temsa'nın ortağı olduğunu hatırlatarak, "Şu anda Türkiye'nin Temsa otobüsleri, Çekya pazarı üzerinden bütün Avrupa pazarına girme hazırlığı yapıyor. Bu iki ülke arasındaki yatırım, iş birlikleri açısından önemli bir atılım oldu." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi konusunda iki ülke arasında çok önemli iş birliklerinin başladığını vurgulayan Bağış, "Pandemi kısıtlamalarına rağmen hemen hemen her hafta bir savunma sanayi şirketini Ankara'ya uğurluyoruz ya da Türkiye'den gelen konuklarımız oluyor. Bu konuda çok yakın çalışma içerisinde olduğumuz Çekya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve İstanbul'daki Başkonsolosluğuna müteşekkirim." şeklinde konuştu.

Bağış, Yunus Emre Termik Santrali konusunda birtakım çözüm projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Güzel gelişmelerin de olduğunu aktaran Bağış, "Daha dün öğrendim, Volvo, Çekya'daki genel müdürlüğe bir Türk vatandaşını atadı. Şu anda bir an evvel çalışma vizesini alıp burada göreve başlayabilmesi için İstanbul Başkonsolosu ile temas halindeyiz." dedi.

Bağış, Türkiye'de de, Çekya'da da güzel fırsatların olduğunu ifade ederek, "Bu fırsatları iki tarafın yatırımcılarına, iş dünyasına duyurmak için DEİK çok önemli bir köprü. Bunu güçlendirmek hepimizin görevi." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin pandemiden en çok etkilenen ülkeler olduğuna işaret eden Bağış, "İstediğiniz kadar nükleer gücünüz, çok nüfusunuz, zenginliğiniz olsun, stratejik davranmadığınız sürece ciddi sıkıntılarla baş başa kalabiliyorsunuz. Çekya ve Türkiye arasındaki stratejik iş birliğini her alanda artırmamız lazım. Daha dün yaklaşan AB Zirvesi ile ilgili olarak Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile beraberdim, Çekya'nın AB konusunda ülkemize bugüne kadar gösterdiği yapıcı, destekleyici tutumun devam ettiğini gözlemlemekten de çok büyük memnuniyet duydum." şeklinde konuştu.

"Türk firmaları Avrupa'nın diğer ülkelerine yerel dağıtımı araştırmalı"

Egemen Bağış, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın transit geçişten bahsettiğini anımsatarak, "Dün Çekya'nın Ulaştırma Bakanlığının Karayolları Genel Müdürü'nü ağırladık. Bu konuyu bizzat değerlendirdik." dedi.

Bağış, Türk firmaların lojistik merkezlerini Çekya'da kurup buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine yerel dağıtımı araştırmaları gerektiğini, bunun muazzam fırsat olabileceğini söyledi.

"Türkiye'de 3 milyar avro Çek yatırımı var"

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunmaktan ve bunun toplantıda hatırlatılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü görüşmede yatırımlardan ve ekonomik iş birliğinden bahsettiğini belirten Vacek, "Eğer yatırım rakamlarına bakacak olursak şu çok net; karşılıklı yatırım anlaşmalarında bir dengesizlik var. Son 15 yıldır bu böyle. Çek yatırımlarına bakarsak Türkiye'de 3 milyar avro toplam yatırım var. Türkiye'nin ise Çekya'da 80 veya 100 milyon avro toplam yatırımı var." diye konuştu.

"Türkiye, Çekya'da potansiyelinin altında bir performans çıkarıyor"

Pavel Vacek, Türk yatırımcıların Çekya'da daha fazla yatırım yapmasını beklediklerini aktararak, "Türkiye, ekonomik bir dev tabii, Çekya ile kıyaslandığında ama potansiyelinin altında bir performans çıkarıyor bir yatırımcı olarak Çekya'da. Bunun sebebi Çekya'nın çekimi mi, yoksa Türk yatırımcıların başka öncelikleri mi yoksa elde olan sermaye ile mi ilgili, bunları size bırakıyorum. Bu konferansın ilerisinde konuşulur ama Türk yatırımcıların ve DEİK'in bu konudaki girişimlerini çok takdir ediyorum." şeklinde konuştu.

"Türk inşaat şirketleri de bize nasıl mükemmel yollar inşa edilebileceğini göstermeli"

İnşaat şirketleri için de Çekya'da potansiyel bulunduğunu vurgulayan Vacek, şunları kaydetti:

"İlgili bir yurttaş olarak şunu da söyleyeyim; Türk yatırımcılar dışında, Türk inşaat şirketleri de bize nasıl mükemmel yollar inşa edilebileceğini göstermeli. Çekya'da çok uzun sürüyor bunlar. Benim önerim bu olacak yatırım konularıyla ilgili... Bu aynı zamanda D1 kara yolu inşaatıyla da ilgili... Artık kötü bir şöhrete sahip oldu, ne zaman bu konu açılsa özellikle Türkiye'deki kara yolları ağını düşünürsek... Bunu bir yorum olarak söylemek istedim, bugünkü konunun yanında..."