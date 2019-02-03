Son Dakika Haberleri: Deinzil'de Evinde Sahte İçki Üretip Satan Kişi Gözaltına Alındı

Deinzil'de Evinde Sahte İçki Üretip Satan Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Deinzil'de Evinde Sahte İçki Üretip Satan Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin bahçesinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.O'nun evinin bahçesinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Y.O'nun evine düzenlediği operasyonda 80 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Evinin bahçesinde kaçak içki imal edip sattığı tespit edilen Y.O. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Denizli, Buldan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti 18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma

Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor Karabük Üniversitesi Kendi Elektriğini Güneş Panelleri ile Üretiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deinzil'de Evinde Sahte İçki Üretip Satan Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]