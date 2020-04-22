Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı - Son Dakika

Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


Dekan Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, mesajında turizmin farklı dil, din, ırk ve kültürden insanları birbirlerine yakınlaştırdığına dikkat çekti. Coğrafi sınırların ortadan kalkmasına yardımcı olarak dünyada huzur ve barışın sağlanmasına ön ayak olan önemli sektörlerden birisi olduğunu hatırlatan Büyükgüzel, "Ülkeler arasında coğrafi sınırların kalkması, ulaşım ağının teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişmesi ve genişlemesi, toplumların refah düzeyinin yükselmesi ile birlikte turizm hareketleri hızlı bir ivme kazanmıştır. Günümüzde turizm sadece deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret değil bunun yanında kültür, deneyim, otantiklik, gastronomi, sürdürülebilirlik gibi çeşitli kavramlarla da anılmaktadır. Ülkemizde, turizmin önemi konusunda farkındalık oluşturmak, turizm bilincini aşılamak, kültürel ve doğal varlıklarımızın korunmasına dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine daha fazla katılımını sağlamak amacı ile her yıl çeşitli etkinlikler ile 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta 'Turizm Haftası' olarak kutlanmaktadır. Ancak bu yılki etkinlikler Covid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilememektedir.


Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 salgını sadece ülkemizde değil tüm dünya ülkelerinde turizm ve ilişkili sektörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu süreç geçici bir süreçtir. Bu süreçte tatil ve seyahat planları sürekli değil geçici olarak ertelenmiştir. Süreç bittikten sonra insanlar yine seyahat edecek, yeni yerler keşfetme arzusu içerisinde olacaktır. İnsanoğlunun doğasında seyahat etmek, yeni yerler keşfetmek bitmek bilmeyen bir arzudur" şeklinde konuştu.


Büyükgüzel, "Bu süreç sona erdikten sonra, gelişmeleri öngörüp yenilikçi bir yaklaşım ile oluşturulacak stratejilerle turizmin ülkemiz için tekrar geleceğin önemli bir sektörü olacağından hiç şüphem yoktur; bu salgın sona erdiğinde turizmin yeniden hareketlilik kazanması ve kısa sürede eski günlerine kavuşması hepimizin ortak temennisidir. Ülkemiz, çok değerli doğal ve kültürel zenginliklerle doludur. Her köşemiz ayrı bir kültür, ayrı bir doğa harikası, farklı gastronomik unsurlarla çevrelenmiştir. Bu kadar geniş turistik ürün yelpazesine sahip ülkemizde turizmin yeni ürünlerle çeşitleneceği ve dört mevsime yayılacağı konusunda inancımız tamdır. Bu inanç ve duygularla turizm haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Turizm Haftası, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:41 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakem ve eşi korona virüsü yendi
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" talimatına yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 17:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dekan Büyükgüzel'den Turizm Haftası mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]