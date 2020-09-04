Dekan Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Sanat ve Tasarım Akreditasyon Kuruluna seçildi - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, ulusal yükseköğretim sistemindeki sanat ve tasarım programlarının akreditasyon çalışmalarının yürütüleceği Sanat ve Tasarım Akreditasyon Kurulunun asil üyeliğine üniversite temsilcisi olarak seçildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleriyle, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüyle ilk öğrencilerini almaya başlayan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), başarılarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Yaptığı bilimsel araştırmalar, imzaladığı protokoller, hazırladığı sanatsal ve kültürel etkinlikler, yarışmalarda kazandıkları ödüller ile dikkat çeken fakülte, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ege Üniversitesi GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Sanat ve Tasarım Akreditasyon Kuruluna seçildi. Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa'ya yeni görevinde başarılar dileyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri son yıllarda hem ulusal ve hem de uluslararası platformlarda önemli görevler alıyorlar. Akademisyenlerimiz bilimsel başarılarının yanı sıra önemli kurum ve kuruluşlarda görev alarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla hedefimize yürürken, akademisyenlerimizi her platformda desteklemeye, yeni görevler alma noktasında teşvik ederek yüreklendirmeye, onların; araştırma, üretme heyecanlarına daha fazla ortak olmaya özen göstereceğiz. Sanat ve Tasarım Akreditasyon Kurulu, ülkemizde sanat-tasarım eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine ve uluslararası standartların kazandırılmasına büyük katkılar sunacak. Bu kurul ile söz konusu programların akredite edilmesi, iyileştirilmesi ve yeni programların çağın gerekliliklerine uygun biçimde geliştirilmesi hedefleniyor. Günümüzde öğrencilerin üniversite ve program seçimlerinde akredite kurumlar en büyük tercih nedeni" dedi.

Sanat ve Tasarım Akreditasyon Kurulunda Ege Üniversitesini temsil etmekten onur duyduğunu belirten GSTMF Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa da, "Hem Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hem de Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın özel önem verdiği akreditasyon çalışmalarının içinde yer alıyor olmaktan ötürü üniversitem ve fakültem adına gururluyum. Bilindiği üzere Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına 11 üniversite ile birlikte dahil edildi. Rektörümüzün kalite ve akreditasyonu önceleyen yönetim anlayışı sonucunda kısa sürede Araştırma Üniversitesi olma hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır" şeklinde konuştu. - İZMİR