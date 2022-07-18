Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı - Son Dakika
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Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı

18.07.2022 15:08
Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak çalışan Ayşe Akay'ın evinde iple doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulundu. Diğer taraftan olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde 21 yıldır dekan sekreteri olarak görev yapan Ayşe Akay'dan sabah haber alamayan yakınları, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla eve giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi.

CANSIZ BEDENİ DOĞAL GAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Akay, iple doğal gaz borusuna asılı ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Akay'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Aydın'dan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLU 5 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Öte yandan Ayşe Akay'ın birlikte yaşadığı oğlu Uğur Can Akay'ın (24), 5 yıl önce yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis, Ayşe Akay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Edebiyat, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dekan sekreterinin gizemli ölümü! Cansız bedeni boruya asılı halde bulundu, ekipler soruşturma başlattı - Son Dakika
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