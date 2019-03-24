Son Dakika Haberleri: Dekan Türkmen Başarılı Öğrencileri Ağırladı

Dekan Türkmen Başarılı Öğrencileri Ağırladı

1 saat önce

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, dekanlık olarak öğrencilerin önemli başarılar elde etmesi için gereken tüm desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Dekan Türkmen Başarılı Öğrencileri Ağırladı, System.String[]
Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, dekanlık olarak öğrencilerin önemli başarılar elde etmesi için gereken tüm desteği sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Türkmen, Bursa'da özel bir okul tarafından 9-10 Mart'ta düzenlenen "Robolution'19" robot yarışmasına üniversite adına katılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencileri Erkan Kaşık ile Yusuf Akdemir'i makamında konuk etti.

Ziyarette konuşan Türkmen, 350 robotun katıldığı yarışmada öğrencilerin "çizgi izleyen robot" kategorisinde ilk iki dereceyi elde ettiklerini belirtti.

Elde ettiği başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin başarısından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Dekanlık olarak öğrencilerimizin bu tür başarılar elde etmesi için de desteğimiz bundan sonra da sürecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Kızına Sinirlenen Baba, Evinin Çatısına Çıktı 15 Metrekarelik Odada Ürettiği Yemle, Hayvanlarını Besliyor Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dekan Türkmen Başarılı Öğrencileri Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]