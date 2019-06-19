Dekan Ünal'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:27 Kaynak: AA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, Çubuk
Belediye Başkanı Baki Demirbaş
'ı ziyaret etti.
Ünal, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin gelişmesinde ve büyümesinde ortak çalışmalar yürütmeye her zaman açık olduklarını söyledi.
İslam İlimleri Fakültesi olarak yürüttükleri eğitim çalışmalarını anlatan Ünal, Esenboğa Külliyesinde yapılması planlanan cami hakkında da bilgi verdi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Biz üniversitemize her konuda destek vermeye hazırız." diye konuştu.
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