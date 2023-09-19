Dekan yardımcısını bıçaklayan öğrenci, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Dekan yardımcısını bıçaklayan öğrenci, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

Son Güncelleme: 19.09.2023 11:14

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçaklayan eski öğrencisi akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçaklayan eski öğrencisi B.Y. (24), savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ODASINDA BIÇAKLANDI

Dün saat 11.00 sıralarında, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana gelen olayda Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski öğrencisi B.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanıp polise teslim edildi.

"BANA SÜREKLİ GERİ ZEKALI DİYE HİTAP EDİYORDU"

Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürüp, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Y., savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Dicle Üniversitesi, Yunus Yılmaz, Hukuk, 3. Sayfa, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dekan yardımcısını bıçaklayan öğrenci, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dekan yardımcısını bıçaklayan öğrenci, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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