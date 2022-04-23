Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma - Son Dakika
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Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma

23.04.2022 11:13
Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, okul öncesi, anaokulu ve ilkokul çocuklarının çizmiş olduğu 1000'i aşkın Türk Bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir çalışma gerçekleştirdi.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, okul öncesi, anaokulu ve ilkokul çocuklarının çizmiş olduğu 1000'i aşkın Türk Bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Valilik, Belediye ve Binali Yıldırım Üniversitesi'nin iş birliğiyle farklı bir etkinlikle kutladı. Okul öncesi, anaokulu ve ilkokul çocuklarına önceden çizdiği binden fazla Türk bayrağı resmi, Barış Manço Parkı'na kurulan piramit yapı üzerine yerleştirildi.Türk bayrağını anıtsal bir nitelik olarak piramit şeklindeki konstrüksiyona yerleştirdiğini belirten Kavukcu, "Çocukların kendi özgün dili ile çizmiş oldukları bayrakların dili olarak bir anıt eser ortaya çıktı. Anıtsal bir etki oluşturmaya çalıştık. Çocuklarla birlikte hem sanatın hem de çağdaş sanatın özelikle ilköğretim çağındaki çocuklara ulaşması, bu çocuklarında çağdaş sanat dili ile oluşturulmuş bir yapıt içerisinde kendilerine ait bir şeylerin olması ve onlarında kendilerine ait bir durumu orada hissetmeleri önemliydi. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın kendilerini ifade etmeleri ve bu anlamda da sanatın özellikle de çağdaş sanatın çok güçlü bir dil olduğunu çocuklarla paylaşmak onlarla birlikte bir anıtsal eser üretmek ve onların üretmiş oldukları Türk bayraklarıyla da Cumhuriyetimize ait, bize ait bir değer olarak bayraklardan oluşan bir anıtsal sanat eseri, çağdaş bir yapıt oluşturma çabasındaydık" dedi.


Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma
Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma
Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma
Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma
Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma
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Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Bayrağı, 23 Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dekandan, 1000'den fazla bayrakla 23 Nisan'a özel çalışma - Son Dakika


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