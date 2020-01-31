DEKANDAN ÇAPA'DA TEDAVİ GÖREN ÇİNLİ ÇOCUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Coronavirüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yatırılan Çinli çocukla ilgili açıklama yaptı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Dekan Tükek, "Dün sata 20.00 sıralarında Çin'den gelen bir Çin vatandaşı, 6-7 yaşlarında bir hasta acil çocuk ünitemize başvurdu. Başvuru sırasında ateşi ve halsizliği olması nedeniyle ve Çin'de olan yaygın viral hastalık nedeniyle arkadaşlarımız tedbir aldı. Coronavirüs yada mevsimsel influenza virisü olabileceği açısından gerekli tedbirler alındı. Hastanın solunum sıkıntısı olmaması akciğer grafiğinin temiz olması, ateşinin ilerleyen saatlerde düşmesi nedeniyle coronavirüsünden biraz uzaklaşıldı. Çin'den gelmiş olması nedeniyle kanları ve burun sürüntü örnekleri alındı. Halk sağlığı ve sağlık müdürlüğü yetkilileriyle gerekli temaslar kuruldu. Sabah Halk Sağlığı Müdürlüğünden gelen arkadaşlar tarafından alınan örnekleri Ankara'daki bir merkeze yönlendirildi. Henüz oradan bir sonuç çıkmadı" dedi.

"İNFLUENZA B OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Prof. Dr. Tufan Tükek, "Biz kendi laboratuvarlarımızda mevsimsel salgın virüs hastalıklarıyla ilgili panellerimizi yaptırdık. Az önce sonuçlandı. İnfluenza B olarak tespit edildi. Bizde mevcut hastalığının mevsimsel bir grip olduğunu başından beri düşünüyorduk. Bu şekilde hastamızın İnfluenza B virüsü olduğunu tespit etmiş olduk. Sosyal medyada görmüş olduğumuz bazı üzücü olaylar bizi gerçekten üzmüştür. Bu anlamda halkı panikletecek halkı galeyana getirecek paylaşımları, gerek gazetecilerin gerekse diğer birimlerin yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kesin Coronavirüs tanısı kondu şeklinde bir takım paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar bizi gerçekten üzmüştür. Çünkü hastanın örnekleri laboratuvara yeni gönderilmiştir. Burada kesin tanı çıkması zaten mümkün değildir. Şunu rahatça söyleyebilirim durumunun iyi olması, ateşinin düşmüş olması ve influenza b virisünün çıkmış olması hastanın mevsimsel anlamda bir gribal enfeksiyon geçirdiğini göstermiştir" dedi.

"BU KİŞİLER HAKKINDA GEREKLİ SORUŞTURMAYI AÇACAĞIZ"

Tükek "Panik halinde, bilgi işlem sistemine kaydederken olası tanı, ön tanı diye bölümlerimiz vardır. O bölümlere baktığımız zaman kesin tanı olmadan kesin tanı olarak işaretlenmiş ve bu şekilde sosyal medyaya servis edildiğini müşahede etmekteyiz. Bu kişiler tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında gerekli soruşturmayı açacağız. Kesin tanı olmadan sosyal medyadan kesin tanıymış gibi göstermenin kime faydası var, kime hizmet edeceğini anlamakta zorlanmaktayız. Neyse ki iyi bir şekilde sonuçlanmış olduğunu söyleyebiliriz.

coronavirüsü damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor. Halkımıza da bunu net bir şekilde söylemek lazım. Çok kısa mesafede olan kişilere bulaşabilir ve bir maske takılmasıyla bu sorun büyük ölçüde giderilebilir. Hasta acile geldiği andan itibaren özellikle sağlık personeli açısından maske takılması yeterlidir. Muayene sonrasından ellerin yıkanması ve bir takım hijyenik önlemler alınması yeterlidir. Diğer hastalar bu kişiden uzakta oldukları için zaten enfeksiyon riskiyle çok düşük olasılıkla karşı karşıyadırlar. Ama tedbir amacıyla izolasyon odaları zaten bu amaçla Sağlık Bakanlığımız tarafından bir çok hastanede oluşturulmuştur. Biz bu hastaları izolasyon odalarına tek başına aldığımızda diğer hastaların böyle bir risk taşımadığını söyleyebiliriz. Diğer hastaları başka birimlere kaydırdık, yeni hasta kabulünü durdurduk. Geçici olarak bunları yaptık, neticelendikten sonra tekrar açtık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Prof Dr. Tufan Tükek açıklama

-Hastane detay

-Çocuk acil önünde maske takan vatandaşlar ve sağlık personeli

-Genel ve detaylar