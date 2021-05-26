Dekanlar, online kariyer günlerinde bölümlerini tanıttı - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji online kariyer günleri çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin en çok tercih edilen üç bölümünün dekanları ve öğrencileriyle buluştuğunu açıkladı.

İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Tüfekci, fakültesindeki bölümleri, eğitim içeriğini ve mezunların iş olanaklarını anlattı. Prof. Tüfekci, ilgi alanının tercihte belirleyici olması gerektiğini savundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Mühendislik için matematik ve fiziği sevmek gerekir. Mekanik, ısı, enerji gibi konulara ilgili duyan öğrenci, makine mühendisliği bölümünü seçebilir. Öğrenciler, popüler bölümlere yönelmesinler. Ne istediklerine karar versinler, bir işi severek yapsınlar. Sevmediğiniz bir işte başarılı olamazsınız. Kendi iç seslerini dinlesinler, ilgilerine yönelik tercih yapsınlar. Makine mühendislilerinin çalışma alanı çok geniştir, mezunlarımız hizmet sektöründe bile iş bulabilir. Mezunlarımızın iş bulma imkanı yüzde 100'dür."

MÜHENDİSLİK MERAKLA BAŞLAR

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, üst düzey bilimsel projeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı ve İTÜ'nün yüksek araştırma olanaklarını anlattı. Prof. Akduman, "Mühendislik yolculuğum merakla başladı. İTÜ'de okumak hayalimdi. İş dünyasında edindiğiniz pozisyonlar önemli değildir. Önemli olan bilime, ülkeye ve insanlığa ne kazandırdığınızdır. Dünyanın uğraştığı problemlere çözümler üreten bir üniversiteyiz."

"Mühendisliğin amacı insanlığın problemlerine çözüm üretmek, bilinmeyeni çözmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve hayata uygulamaktır. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, eğer içinizden geliyorsa, üniversitemize geldiklerinde laboratuvarlarımızda, üniversitenin projelerinde yer alma olanağı vermek isteriz. Kapılarımızı lise öğrencilerimize açacağız" dedi.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYONA YÖN VERECEK LİDERLER YETİŞTİRİYORUZ

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan, İTÜ bünyesinde 29 mühendislik programının ABET akreditasyonu bulunduğunu belirterek, "ABET akreditasyonu tüm dünyada öğrencilerimizin güçlü bir akademik eğitim aldıklarının bir göstergesidir, dünya çapında teknoloji ve inovasyona yön verecek liderler olarak yetişirler" dedi.

Prof. Çevikcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kararsız öğrenciler, kişiliklerine uygun ilgi alanlarını içeren programlara bakarak seçeneklerini daraltmaya çalışınlar. Daha sonra mutlaka ilgili programlarda ders veren akademisyenlerle görüşsünler. İş dünyasındaki profesyonellerle görüşüp bilgi almalılar. Endüstri ve işletme mühendisliği birbirine yakındır ve sisteme, bütüne bakan mühendislik dallarıdır. Çalışma alanı oldukça geniştir. Öğrenciler, hizmet, imalat, finans, perakende, havacılık, yönetim, organizasyon, sağlık gibi pek çok sektörde rahatlıkla iş bulabilirler."