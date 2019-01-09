Dekarosyonda Yeni Dokunuş
1 saat önce
Geniş ürün yelpazesi, inovatif ürünleri ve tasarımda öncü duruşu ile Boyada Son Moda söylemini başarıyla taşıyan Alligator Boya, 2019 yılında da yeniliklere devam ederek ürün gamına yeni ürünler ekliyor.
Doğada uzun yıllar içerisinde oluşan ve oldukça göz alıcı bir görselliğe sahip travertenlerin dokusundan ilham alınarak üretilen Traverta, Alligator'ün yenilikçi ruhunu yansıtıyor.
Standart düz desenlerin yanı sıra, sektörde çokça tercih edilen traverten deseni, özel rulolar ile yapılan ağaç kabuğu deseni, çizgili dokulu desenler ve şablonlar ile çıkartılabilen desenler ile çok sayıda seçenek sunuyor. Yumuşak uygulama yapısı ve ürün kuruduktan sonra sertleşen yapısı ile mekanlarınızda kişisel alanlar oluşturmak son derece kolaylaşıyor.
İç cephelerde benzersiz dokular ve kişiye özel ürünler yapılabilmesi ve kolay desen verilebilmesi amacıyla kolay uygulanabilirlik özelliği geliştirilmiş.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
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