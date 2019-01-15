Son Dakika Haberleri: Deklanşöre Bu Kez Başkan Çavuşoğlu Bastı

Deklanşöre Bu Kez Başkan Çavuşoğlu Bastı

1 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün İngiliz futbolcu Steven Coulker'in imza töreninin ardından eline fotoğraf makinesini alarak Coulker ve basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

Deklanşöre Bu Kez Başkan Çavuşoğlu Bastı, System.String[]
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün İngiliz futbolcu Steven Coulker'in imza töreninin ardından eline fotoğraf makinesini alarak Coulker ve basın mensuplarının fotoğrafını çekti.

İmza töreninden hemen sonra devam eden fotoğraf çekimlerinin ardından Coulker ile gazetecilerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayan başkan Çavuşoğlu, "Hep siz bizi çekecek değilsiniz ya, verin fotoğraf makinesini, bu sefer de ben sizi çekeyim" diyerek deklanşöre ardı ardına bastı. Neşeli anların yaşandığı o dakikalarda espriler de havada uçuştu. Başkan Çavuşoğlu, "Kendi profesyonel makinem olduğu için fotoğraf çekmeye çok da yabancı değilim" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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