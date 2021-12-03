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Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar - Son Dakika

Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

03.12.2021 12:01

Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar Rahat tavırlarıyla dikkat çeken dekolteli hırsızlar, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldılar Hırsızlık şüphelisi kızların ev içerisindeki hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'da bir...

Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken dekolteli hırsızlar, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldılar

Hırsızlık şüphelisi kızların ev içerisindeki hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını 'dışarıda kaldık' diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı. Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C'nin çaldıkları kedi, telefon, laptob ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.

Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar
Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar
Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar
Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar
Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar
Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar

Türk Lirası, Antalya, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dekolteli hırsızlar kilitli kapıyı çilingire 'dışarıda kaldık' diyerek açtırmışlar - Son Dakika
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