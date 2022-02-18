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Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu

18.02.2022 12:50
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da işleri iyi gitmeyen dekorasyoncu, sol omzuna dayadığı tabancayı bir el ateşleyerek intihara teşebbüs etti.

Antalya'da işleri iyi gitmeyen dekorasyoncu, sol omzuna dayadığı tabancayı bir el ateşleyerek intihara teşebbüs etti. Oğlunun yaralandığını duyan anne, işyerine gelip 'beni vursaydın' diye gözyaşı döktü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2076 sokak üzerindeki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işleriyle uğraşan Vefa Ö'nün (35) bir süredir işleri iyi gitmedi. Bunalıma giren Vefa Ö. işyerine girip tabancasını sol omzuna dayadı. Vefa Ö.'yü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefa Ö. tabancasını sol omzuna ateşleyerek yaralandı. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralanan Vefa Ö'yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Üzücü olayı duyup olay yerine gelen Vefa Ö'nün annesi ise sinir krizi geçirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan oğlunun durumunun ağır olduğunu düşünen anne, 'beni vursaydın' diyerek feryat etti. Yakınları tarafından teskin edilen gözyaşlı kadın, oğlunun gösterilmesi için hastaneye götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu
Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu

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Muratpaşa, Çağlayan, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dekorasyoncu omzuna dayadığı tabancayı ateşledi, anne gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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