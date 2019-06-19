Son Dakika Haberleri: Dekoratif boyalar Bodrum'a da taşındı
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Dekoratif boyalar Bodrum'a da taşındı

1 saat önce

San Deco, Bodrum'da Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlüğünü açtı.

Dekoratif boyalar Bodrum'a da taşındı, System.String[]
San Deco, Bodrum'da Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlüğünü açtı.

Türkiye'deki dekoratif (efekt boya) boya sektörünün önde gelen markası San Deco, Bodrum'da Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlüğünü açtı. Marka dünya trendlerini takip ederek oluşturduğu dekoratif boya ürünlerini Bodrumluların beğenisine sundu.

Dekoratif segmentte özel ürünleri ve estetik anlayışını bir arada tutarak, geniş renk ve desen skalasına sahip dekoratif (efekt boya) ve iç-dış cephe boyaları ile sektöre giriş yapan marka, Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlüğünü Bodrum Ortakent'te, Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Şükrü Arslan, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serhat Işık, ve Alptekin Polat gibi bir çok ünlü iş insanlarının katılımıyla açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'de A+ belgesi olan ilk ve tek boya üreticisi oldukları belirtilen markanın Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş; "San Deco olarak büyümemize emin adımlarla devam ediyoruz. Ege ve Akdeniz'deki ilk yatırımımız Bodrum oldu. Bundan yola çıkarak Bodrum'daki müşterilerimize daha iyi ve hızlı bir hizmet ağı oluşturmuş olacağız. 650 metrekarelik bölge müdürlüğünde geniş renk ve desen skalamızla Bodrum'lulara renkli bir dünya sunacağız. Bodrum'a ve Ege-Akdeniz bölgesinin potansiyeline de oldukça güveniyoruz" dedi.

"Pazar payında 20 milyon litreden fazla hacimsel dağılıma sahibiz"

Bodrum'daki San Deco Ege ve Akdeniz bölge müdürlüğünün hayata geçirildiğini belirten Odabaş; "San Deco; pazar payında 20 milyon litreden fazla hacimsel dağılımıyla dekoratif boya alanında uzman bir üreticidir. Kocaeli Dilovası'nda bulunan fabrikamızın ardından 2019 yılında Cezayir'de açılan 2. fabrikamız üretime başladı. 44 Ülkeye ihracat yapan markamızın Türkiye'deki ilk Bölge Müdürlüğümüzü Bodrum'da açıyoruz. Amacımız; yıllardır edindiğimiz tecrübenin ışığında bölgesel yapılanma ile daha fazla kişiye ulaşmak ve devam edecek yatırımlarımızla ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Türkiye bayi yapılanmasıyla birlikte konsept ürünlerinin uygulama eğitimlerini Bodrum'da da devam ettirerek, potansiyel boya ustalarına daha katma değerli işlerle birlikte istihdam sağlamayı planlıyoruz. Bölgesel olarak bayi yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
deco, akdeniz, ege, bodrum, Ekonomi
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