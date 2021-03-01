Dekoratif cam bardaklara talep arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Dekoratif cam bardaklara talep arttı

01.03.2021 08:53

Dekoratif cam bardaklara talep arttı GEÇMİŞ dönemlerde çeyizlik olarak çıkarılan, dekorlu ve altın yaldızlı dekoratif cam bardaklara rağbet arttı.

Dekoratif cam bardaklara talep arttı

GEÇMİŞ dönemlerde çeyizlik olarak çıkarılan, dekorlu ve altın yaldızlı dekoratif cam bardaklara rağbet arttı. Hatay'da bu ürünlerin talep görmesi üzerine Adana'dan gelerek, kent merkezinde atölye açan Bülent Keser ve Turgay Alsancak, her gün 120 set bardağa dekor ve boyama yapıyor. Cam bardaklarda eskiye dönüşün başladığını, şimdiki modanın desenli ve altın yaldızlı bardaklar olduğunu söyleyen ustalar, istihdam ettikleri çok sayıda cam ustası ile taleplere yetişmeye çalışıyor.

Hatay'da geçmiş yıllarda gelinlik kızların çeyizlerine konulan, farklı desenler ve altın yaldızlırla süslenen bardaklar, son dönemde yeniden popüler olmaya başladı. Halkın bu dekoratif bardaklara rağbet göstermesi üzere cam ustaları Bülent Keser ve Turgay Alsancak, Adana'dan Hatay'a gelerek kurdukları atölyede, bardak üretimine başladı. Cam ustaları, taleplere yetişmeye çalışıyor.

'CAM ÜZERİNE YÜZE YAKIN MODEL ÇİZİYORUZ'Düz cam bardaklar yerine işlemeli bardaklara talebin arttığını ve sektörde eskiye dönüşün başladığını söyleyen cam ustası Bülent Keser, "Toptancılara iş yapıyoruz, son günlerde yoğunluk var. Set bazında yaptığımız cam bardaklara, yüzlerce çeşit dekor yapıyoruz. Çay bardağı, su bardağı, ayaklı uzun bardak, sürahi gibi ürünlere işlem yapıyoruz. Cam bardaklara isteğe göre yüze yakın model yapıyoruz, müşteriyi cezbetmek için kendi kafamızdan modeller de üretiyoruzö dedi.

Hediyelik olarak da isteğe bağlı cam bardak üzerine yazı ve resim çizebildiklerini söyleyen Keser, "Bu işlemler hassasiyet gerektiriyor. Cama fazla bastırıldığında kırılabilir, o yüzden zamanla alışkanlık haline getirdiğimiz dekorları göz ayarı ile çiziyoruzö dedi.

'YÜZDE 10 ALTIN SUYUYLA BOYA YAPIYORUZ'Cam dekorunun aile mesleği olduğunu ve 40 yıldır bu işin içinde olduğunu söyleyen Turgay Alsancak ise şöyle konuştu:

"Biz burada düz camlara, dekor ve boyama yapıyoruz ve çeyiz mağazalarına pazarlıyoruz. Desen ve tasarım olarak iyi bir noktadayız. Ben atölyede boya işi yapıyorum, yüzde 10 altın suyuyla boya yaptığım bardakları fırınlayıp, müşterilerimize veriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz.ö

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Bülent Keser, Atölye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dekoratif cam bardaklara talep arttı - Son Dakika


Son Dakika
19:50 Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferini açıkladı
19:45 İşte maliyeti! Galatasaray Cedric Bakambu'yu resmen açıkladı
19:25 İBB Başkanı İmamoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu arasında gerilimli toplantı
19:24 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm
19:21 CHP toplantısındaki gerginlik kulislere düştü! İmamoğlu'ndan kendisine, "Ahlaksızsın" diyen belediye başkanına sert yanıt
19:20 HÜDA PAR binasına kanlı saldırı düzenleyen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Vahiy geldi, bıçaklayarak öldürdüm
19:21 Drogba'nın Zaha'yı ikna ettiği iddia edildi
19:17 Ne Erden Timur ne Dursun Özbek! Zaha'yı bakın kim ikna etmiş
18:55 Bakan Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
18:51 MİT koordinasyonunda nokta operasyon! 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 20:21:52. #1.11#
SON DAKİKA: Dekoratif cam bardaklara talep arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement